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Panikledi kendi kendini yalanladı

Kitabında ifşa ettiği CHP’deki taciz için ‘kurgu’ diyerek CHP’yi korumaya çalışan Nazlı Eray, olayı bir röportajda da anlatmış.

Güncel / 08 Aralık 2020 Salı 10:41
Panikledi kendi kendini yalanladı

'CHP tacizin kitabını yazdırdı' başlıklı manşet haberinin büyük yankı uyandırması sonrası panikleyen yazar Nazlı Eray, kendisini inkâr etti. 'Sis Kelebekleri' kitabındaki ifadelerin kurgu olduğunu iddia eden Nazlı Eray'ın, CHP içerisinde yaşadığı taciz ve ahlaksız teklifi 10 yıl önce Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda da anlattığı ortaya çıktı.

RÖPORTAJ DA MI KURGU?
Faruk Bildirici'ye konuşan Nazlı Eray, şunları söyledi: 'Partide yaşadığım tacizi de 'Sis Kelebekleri' adlı kitabımda yazdım. Doğu'dan bir belediye başkanı veya yardımcısı olabilir, değişik bir adam. O kurultayda gözleri hep bendeydi. Bir ara 'Gelin konuşalım' dedi. Genel Başkan odasının yanındaki bir odaya girdik. Adam birdenbire bana sarıldı. Kendimi geri atınca arkadaki yuka saksısı devrildi. 'Bir öpeyim seni, bütün oylar sana' gibi garip bir laf. Dışarı fırladım. Kimseye söylemedim o şok içinde. 1-2 yıl sonraki kurultayda ben de bozgun halindeyim, bunu gördüm. Bir Emir Kusturica filmi gibiydi. Kalabalığı yararak yanıma geldi, 'Beni de yediler' dedi. Sonra tekrar kalabalığın içine döndü.' Söz konusu röportajı 20 Haziran 2010'da Hürriyet Gazetesi Pazar ekinde yer alan Nazlı Eray'ın, CHP'li belediyelerde panellere katıldığı öğrenildi.

KONUŞMAYI İFŞA ETTİ, SUÇ İŞLEDİ
Nazlı Eray, YouTube'da 'Nazlıca TV' isimli kanalında, suç olmasına rağmen muhabirimizle yaptığı telefon görüşmesini paylaştı. Sabah Gazetesi muhabiri Fatih Ulaş ile konuşmasını gizlice kayıt altına aldığı belirlenen Eray'ın haberleşmenin gizliliğini ihlal ettiği ifade edildi.

'CHP YÖNETİMİ, TACİZLERİ ÖRTBASIN HESABINI ÖDER'
CHP il ve ilçe teşkilatlarında, taciz ve tecavüz skandallarının ardı ardına gün yüzüne çıkmasına her kesimden gelen tepkiler sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olaylara ilişkin tek kelime etmezken, yönetimin tutumunu eleştiren Mehmet Sevigen ve Muharrem İnce ile taciz skandalını duyurduğu için hedef tahtası haline getirilen Barış Yarkadaş gibi isimler dışında kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Parti yönetiminin utanç verici olaylar zincirine sebep olanlarla ilgili suskunluğu ile taciz ve tecavüzü örtbas çabası içine girmesinden parti tabanı da rahatsız.

Skandal taciz ve tecavüzlerle ilgili açıklama yayan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, 'CHP'deki tecavüz skandalı öyle bir noktaya geldi ki artık örtbasçı sorumlular ve örtbasta görev alan işbirlikçiler için yol bitti. Tecavüzleri örtbas edemezlerse iç hesaplaşma ağır olacak, tecavüzleri örtbas ederlerse topluma verecekleri hesap ağır olacak' ifadelerini kullandı.

Kemal KılıçdaroğluMuharrem İnceEmir Kusturica

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