USD (Alış - Satış) : 7,81 - 7,82 EURO (Alış - Satış) : 9,46 - 9,48

Koronavirüs döneminde seferleri azaltan İmamoğlu rol kesti! 'Yalvarıyorum'

Koronavirüs vakalarına bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısındaki artışa dikkat çekerek salgının üstesinden gelebilmek için 2-3 haftalık kapanmanın şart olduğunu belirtip, koronavirüs döneminde sefer sayılarını azaltarak halkın içli dışlı yolculuk yaparak sosyal mesafeden mahrum bırakan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yalvarıyorum; lütfen tedbir alsınlar. 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim, maddi manevi bütün eksiklikleri giderelim" ifadelerini kullandı.

Güncel / 08 Aralık 2020 Salı 15:43
Koronavirüs döneminde seferleri azaltan İmamoğlu rol kesti! 'Yalvarıyorum'

Koronavirüs döneminde otobüs sefer sayılarını azaltan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirlerine uyulması gerektiğini söyleyerek yalvardı.

'Yalvarıyorum, lütfen tedbir alsınlar'
Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada 'Yalvarıyorum; lütfen tedbir alsınlar' diyerek, '2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim, maddi manevi bütün eksiklikleri giderelim. Esnafımızın yanında olalım. Simitçimizin yanında olalım. İş adamının yanında olalım. Çalışanın yanında olalım. Bunun altından kalkarız biz 2-3 haftada. Bundan sonrası daha büyürse, Allah korusun. Aşı geliyor, başka tedbirler geliyor. O tedbirlerimizi alırız, insanlarımızın bağışıklık sistemini güçlendiririz, bu süreci hep beraber aşarız. Ama bugün kaybettiklerimiz geri gelmez, bu şekilde devam ederse.' ifadelerini kullandı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

KUR'AN ALLAH'IN SÖZÜMÜDÜR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı