İHA merkezini görüntüleyen Rus gazeteciler sınır dışı edildi!

İstanbul’da İnsansız Hava Araçlarının (İHA) AR-GE merkezinin bulunduğu yerde izinsiz çekim yaptıkları için gözaltına alınan 2'si Rusya uyruklu gazeteci olmak üzere toplam 3 kişi, sınır dışı edildi.