İHA merkezini görüntüleyen Rus gazeteciler sınır dışı edildi!

İstanbul’da İnsansız Hava Araçlarının (İHA) AR-GE merkezinin bulunduğu yerde izinsiz çekim yaptıkları için gözaltına alınan 2'si Rusya uyruklu gazeteci olmak üzere toplam 3 kişi, sınır dışı edildi.
İstanbul'da İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu alanı perşembe günü izinsiz bir şekilde görüntüledikleri belirlenen Rus haber kanalı NTV muhabiri Aleksey Petrushko ve kameraman Ivan Malyshkin ile Türk vatandaşı A.Ç.K. gözaltına alınmıştı.
Dün serbest bırakılan Rus gazeteciler bugün sabah saatlerinde sınır dışı edildi. Gazeteciler Moskova havaalanında yakınları tarafından karşılandı.