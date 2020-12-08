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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kimlik, pasaport ve sürücü belgesi ücretleri için önemli uyarı

İçişleri Bakanlığı, kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerine yüksek oranda zam yapılacağı veya belgelerini yenilemeyenlere yıl sonu itibariyle ceza uygulanacağı şeklindeki asılsız haberlere itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Ekonomi / 08 Aralık 2020 Salı 12:51
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kimlik, pasaport ve sürücü belgesi ücretleri için önemli uyarı

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son dönemlerde bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında “T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerine yüksek oranda zam yapılacağı veya belgelerini yenilemeyenlere yıl sonu itibariyle ceza uygulanacağı” şeklinde yer alan asılsız haberlerin hiçbir şekilde yasal dayanağı bulunmamaktadır. T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç ve değerli kâğıt bedelleri her yılın sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır. Ayrıca Nüfus Cüzdanlarının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir son tarih bulunmamakta olup hali hazırda kullanılan nüfus cüzdanları yeni nesil T.C. Kimlik Kartı ile değiştirilinceye kadar geçerlidir. Eski Tip Sürücü Belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesine ilişkin son tarih ise 31.12.2022'dir.

Bu sebeple medyada yer alan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi hususu,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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