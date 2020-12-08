Fetö'cü Metin İyidil'in cezası belli oldu!

Son dakika haberine göre; FETÖ'den yargılanan eski EDOK Komutanı Korgeneral Metin İyidil için isenen ceza belli oldu.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski korgeneral Metin İyidil, EDOK Kurmay Başkanı olan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ve EDOK Okullar Komutanı olan eski korgeneral Abdullah Barutcu, hakkında esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı 'Darbeye teşebbüse yardım' suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istedi.



NE OLMUŞTU?



FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin açılan davada Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar eski KKK EDOK Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral Metin İyidil, olay tarihinde tümgeneral rütbesiyle EDOK Kurmay Başkanı olan Hamza Koçyiğit ve eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.



Mahkeme, sanıklardan dönemin EDOK Okullar Komutanı eski korgeneral Abdullah Barutcu, dönemin Muharebe Geliştirme Başkanı eski tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman'ın ise beraatlerine karar vermişti.



İYİDİL İTİRAZLA YENİDEN TUTUKLANMIŞTI



İstinaf kanun yoluna başvurulmasının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, İyidil hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırarak sanığın beraatine hükmetmişti.



Daire ayrıca, sanıklar Koçyiğit ve Yanıkoğlu'na "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, Barutcu, Topçu ve Duman hakkındaki beraat kararlarını hukuka uygun bulmuştu.



İstinaf mahkemesinin kararı üzerine tahliye edilen Metin İyidil, yapılan itirazla tekrar tutuklanmıştı. Temyiz üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesine gelmişti.