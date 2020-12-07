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Sağlık Bakanlığı duyurdu: Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü

Sağlık Bakanlığından yakın temaslıların karantina süresinde değişiklik yapıldığına dair yazılı bir açıklama geldi. Bakanlık, koronavirüs hastalarıyla yakın temaslı kişilerin 14 gün olan karantina süresini 10 güne düşürdü. 7. günde testi negatif çıkanın izolasyonu bitecek.

Güncel / 07 Aralık 2020 Pazartesi 15:07
Sağlık Bakanlığı duyurdu: Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü

Sağlık Bakanlığından yakın temaslıların karantina süresinde değişiklik yapıldığına dair yazılı bir açıklama geldi.


Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir.Yakın temaslı kişilerde karantinanın sonlandırılması aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:


YAKIN TEMASLILARIN KARANTİNA SÜRESİ 10 GÜN
'Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler.


Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir. PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. günden sonra evde numune alınarak yapılabilir. PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda karantina sonlandırılır.


ÇALIŞANLAR 8'İNCİ GÜNDE İŞE DÖNEBİLİR
Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir.Bu uygulama yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanlar) bakım verilen alanlarda uygulanmaz. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler.'

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