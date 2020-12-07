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CHP yönetimi taciz olaylarına karşı suskunluğunu koruyor!

CHP özellikle İstanbul teşkilatındaki taciz ve tecavüz iddiaları ile gündemi meşgul ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandalları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla suçlanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise durum karşısında adeta üç maymunu oynuyor.

Güncel / 07 Aralık 2020 Pazartesi 22:34
CHP yönetimi taciz olaylarına karşı suskunluğunu koruyor!

CHP özellikle İstanbul teşkilatındaki taciz ve tecavüz iddiaları ile gündemi meşgul ediyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandalları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla suçlanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise durum karşısında adeta üç maymunu oynuyor.

ÜMRANİYE

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan 20 yaşında D.A, eski Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A'dan kendisine tacizde bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.

D.A'nın şikayeti üzerine G.Ö.A hakkında "cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlatıldı.

AVCILAR

CHP Avcılar eski üyesi Özlem Hanelçi, İstanbul İl Başkan Yardımcılarının kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu söyledi. CHP'de parti misyonunu bilmeyen kişilerin görev yaptığını belirten Hanelçi, olayın örtbas edildiğini ve oradaki kişiler tarafından tehdit edildiğini söyledi.

MALTEPE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Maltepe İlçe Yöneticisi Umut Karagöz hakkında, 23 yaşında Z.Y. isimli kadına "Cinsel saldırı, Hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit" suçlamalarından 24.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ESENLER

CHP Esenler İlçesi Başkanlığı eski üyesi gazeteci Hüseyin Koç, Esenler'de CHP'li kadınların partililer tarafından sık sık tacize uğradığını iddia etti. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Koç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu utanç verici olayları örtbas etmekle suçladı.

SULTANGAZİ

CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz "Sana yardım edeceğim" çağırdığı kadını ofisinde tecavüze kalkıştı. Genç kadın, "Zorla beni öpmeye kalktı. Zorla öptü. Ben biraz sert davranınca, rengi değişti. Bence o gün beni oraya planlı çağırmıştı." İfadelerini kullandı.

ŞİŞLİ

Şişli Belediyesi eski Başkan Yardımcısı U.G Y.'un; belediyede işe aldığı yengesine cinsel saldırıda bulunduğu ve hakkında taciz iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

CHP'de taciz tecavüz skandalları peş peşe patlarken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandalları örtbas etmekle ve mağdur kadınlara psikolojik şiddet uygulamakla gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise durum karşısında adeta üç maymunu oynuyor.

"TECAVÜZLERİ ÖRTME KEMAL"

Taciz ve tecavüz skandallarına en ufak bir ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu'na sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Vatandaşlar, "Tecavüzleri Örtme Kemal" etiketiyle CHP'deki skandallara ilişkin paylaşım yaparken Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu

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