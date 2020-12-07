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CHP yanlısı Cumhuriyet'in taciz yüzsüzlüğü! Sapık CHP'li olunca görmezden geldiler

Cumhuriyet Gazetesi CHP’deki taciz skandalları karşısında adeta sus pus oldu. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, adeta okuyucularıyla alay etti. 30 Kasım’dan günümüze kadar gelen 8 taciz vakasından bir tanesini duyurdu. Taciz iddialarıyla ilgili bu süreçte sadece 4 habere imza attı. Bu haberlerden 2’sinin CHP’li yöneticilerin kendilerini aklamalarına yönelik açıklamaları olurken, 1 tanesi de eski İstanbul CHP Milletvekili Barış Yarkadaş’ın İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yönelik sitemkar mesajları oldu. İşte CHP yandaşı medyanın içler acısı halini gözler önüne seren haberin detayları.

Güncel / 07 Aralık 2020 Pazartesi 15:37
CHP yanlısı Cumhuriyet'in taciz yüzsüzlüğü! Sapık CHP'li olunca görmezden geldiler

CHP'deki taciz iddialarına sessiz kalmadıklarını iddia eden Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya 'Dayanışma büyürken' başlıklı köşe yazısının 'Taciz olayı ve gazetecilik…' ara başlığı altında bir yazı kaleme aldı. CHP'deki taciz iddialarına karşı Cumhuriyet Gazetesi'nde yer verdikleri sözde haberleri paylaştı. Yazıda söz konusu haberlerin sanki manşetten verildiği algısı oluşturuldu.

KİMSE YAZMAMIŞKEN ONLAR DUYURMUŞ!
Kamuoyuna yansıyan ilk vaka, CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün, 23 yaşındaki bir kadını restoranda zorla alıkoyup taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesi oldu. Küçükkaya söz konusu bu ilk vakayı, birinci sayfadan duyurduklarını belirterek, bir de 'Neredeyse kimse yazmamışken' ibaresini kullandı.

Oysaki birçok yayın organında konu büyütülerek verilmişti. Küçükkaya 1 gün sonra 1 Aralık'ta ise taciz iddiaları karşısında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla konuştuklarını ve iddiaları kendisine sorduklarını aktardı. Kaftancıoğlu'nun savunmasını haberleştiren Cumhuriyet'in bu haberle taciz iddialarıyla ilgili haberleri sürdürdüğünü iddia etti.

BU NASIL SÖZ VERME
CHP İstanbul Eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun taciz iddialarına suskun kaldığını açıklayarak tepki göstermişti. Aykut Küçükkaya, köşe yazısında 2 Aralık tarihinde Yarkadaş'ın bu iddialarını da haberleştirdiklerini söyledi. Yarkadaş'ın Kaftancıoğlu'yla ilgili söylemleri gazetenin 1. Sayfasında kendisine yer bulmazken, 5 sayfasında küçük bir şekilde yer verildi.

Haberde, Canan Kaftancıoğlu'nun Barış Yarkadaş'ı şov yapmakla suçlamasına ilişkin Yarkadaş'ın bazı twitter mesajları yer aldı. Haberin ne kadar ihmal edildiği ise, haberin tam anlamıyla fiziki olarak noktalanmadığından anlaşılıyor. Yarkadaş'ın sözleri yarım bırakılarak haber sona eriyor.

SALICI'NIN AÇIKLAMALARIYLA İDDİALARI DEVAM ETTİRMİŞLER
Küçükkaya, taciz iddialarını duyurduklarını iddia ettiği son haberi ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın yaptığı savunma nezdindeki açıklamaları oldu. Salıcı'nın yaptığı açıklamayı birinci sayfamızdan 6 Aralık'ta duyurduk' diyen Küçükkaya, okuyucularla alay etti. Salıcı'nın açıklamaları 'Tacize sıfır tolerans gösterildi' başlığıyla verildi.

Cumhuriyet'in tutumu taciz mağdurlarından yana değil CHP yöneticilerinden yana böyle olurken CHP'de geçtiğimiz hafta 8 ayrı taciz ve cinsel saldırı olayı meydana geldi. Cumhuriyet bu olaylardan Maltepe'deki vaka haricinde hiç birisini görmedi.

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