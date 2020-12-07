CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'dan işçilere mobbing!

Sene başında belediyede sözleşmeli olarak çalışan çok sayıda memurun sözleşmesini yenilemeyerek hak kayıplarına neden olan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın şimdi de emekliliği gelen fakat halen daha çalışmaya devam eden park bahçeler müdürlüğündeki 28 işçi personele işten ayrılmaları için mobbing uyguladığı iddia edildi. 2011 ve 2014'te CHP'den milletvekili aday adayı olan eski belediye çalışanı Cengiz Kuçhan, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video mesajı ile yaşananlara tepki gösterdi.



MOBBİNG İDDİASI



Park bahçeler müdürlüğünde çalışan 28 personelin emekliliğe zorlandığını, emekli olmak istemeyenlere de mobbing uygulandığını iddia eden Kuçhan, Evde bakım hizmeti biriminde çalışan 17 personelin de yenilenecek ihale kapsamında işten çıkarılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakıldıklarını öne sürdü. Arda'yı işçi ve memurlara karşı yaklaşımından ötürü kınadığını belirten Kuçhan; 'Ben Sayın Halil Arda'ya karşı değilim. CHP'ye de karşı değilim. Bu yapılanları da kınıyorum. Kötü yapılan ne varsa partili olarak uyarmak benim görevim. Sayın Arda, bu uyarılarımızı ister yerine getirir ister getirmez. Bunun yansımaları CHP'ye olacaktır. Çünkü insanlar CHP'li bir belediye başkanının bunları yaptığını düşünerek hareket ediyor' diye konuştu.



YILDIRMA POLİTİKASI



Yaşananlara bir tepki de Gaziemir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca'dan geldi. Pandemi dönemi olmasına rağmen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın İdari izinli kronik hastaların yol ve yemek ücretlerini kestiğini belirten Atmaca; 'Emekçi kardeşlerimizden baskı ile SGK dökümleri isteniyor. Günü dolan emekçi kardeşlerimiz mobbing uygulanarak emekli olmaya zorlanıyorlar. Emekli olmak istemeyen personel ağır işlere sürülüp yıldırma politikası ile emekli edilmeye çalışılıyor.



Ak Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca



Ayrıca eski belediye başkanlarından Adnan Yüksel döneminde işe alınmış ve belediye içinde idari işlerde çalışan şirket personeli temizlik işleri müdürlüğüne sürülerek mobbing ile emekliliğe zorlanıyor. Bunun neticesinde boşalacak kadrolar yandaşlarla doldurulacak. Bütün bu olanlar karşısında 1 günde yüzlerce emekçiyi başkanın desteğiyle bünyesine alan DİSK Genel İş Sendikası suskun. Emekçinin yanında saf tutması gereken sendika, Arda'nın bu zulmü karşısında sessizliğini koruyor. Çünkü yeni işe alınacak olanlar ile birlikte aynı sayıda emekçi üzerinden alınan aidat eksilmeden devam edecek. Biz bu güne kadar Halil Arda'nın tüm emekçi kardeşlerimize uyguladığı baskı, zulüm ve haksızlığa karşı sesimizi yükselttik, yine yükseltiyoruz. Halil Arda ve işbirlikçisi sendikaya inat emekçi kardeşlerimizin yanındayız' diye konuştu.