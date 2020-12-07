BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu!

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Mini İHA'ların artık daha gelişmliş özellikleriyle sahada olacağının müjdesini verdi.



"Esprili bir dille paylaşım yapan Bayraktar:



Uzun zamandır yoktum biri demiş öldü

Şimdi yazsınlar kral geri döndü...



Milli İHA serüvenimizdeki ilk göz ağrımız, #AKINCI'nın dedesi Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada.



Efsane Geri Döndü! " ifadelerini kullandı.









