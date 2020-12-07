Avcılar'da şoke eden manzara! Topla topla bitmiyor! 10 tonu buldu

İstanbul Avcılar'da sahile vuran ve ağırlıkları bir kilograma kadar ulaşan denizanalarını toplama çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin bugüne kadar yaklaşık 10 ton denizanası topladığı bildirildi.
Avcılar sahilini kaplayan dev denizanalarını toplama çalışmaları devam ediyor. Belediye ekiplerinin yaklaşık 10 ton denizanası topladığı kaydedildi.
Avcılar sahiline geçtiğimiz haftadan itibaren dev denizanaları vurmuştu. Ağırlıkları yaklaşık 1 kilogramı bulan denizanalarını toplamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin çalışması sürüyor.
Görevlilerin üç gün boyunca 20'şer kiloluk 500 torbada yaklaşık 10 ton denizanasını topladıkları öğrenildi.