Avcılar'da şoke eden manzara! Topla topla bitmiyor! 10 tonu buldu

İstanbul Avcılar'da sahile vuran ve ağırlıkları bir kilograma kadar ulaşan denizanalarını toplama çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin bugüne kadar yaklaşık 10 ton denizanası topladığı bildirildi.