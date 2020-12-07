Almanya'da tarihi itiraf: PKK Avrupa'da topladığı paralarla HDP'yi finanse ediyor

Koblenz Cezevi'nde tutuklu bulunan ve yargılaması devam eden Gökmen Ç.'nin avukatı Barış Yeşil ise, PKK'nın yayın organı Özgür Politika'da geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak bir itirafta bulundu.



Yeşil, 2 Aralık 2020 tarihinde Özgür Politika'nın sitesinde yayınlanan haberdeki beyanında müvekkilinin şimdiye kadar topladığı bağışlardan dolayı da suçlandığını ifade ederek, 'Pazartesi günkü duruşmada bu bağışların HDP için toplandığı mahkemece anlaşıldı. Polis bu bağışların yasal olmadığını ve illegal bir çalışma olduğunu ileri sürmüştü' dedi.







ÜST DÜZEY ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ İLE İRTİBAT

Almanya'nın Frankfurt şehrinde geçtiğimiz Ocak ayında tutuklanan ve PKK bölge sorumlusu olmakla suçlanan Gökmen Ç.'nin yargılanmasına devam ediliyor. Karlsruhe Federal Başsavcılığından geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan zanlıya karşı Koblenz'deki Eyalet Yüksek Mahkemesinde dava açıldığı bildirilmişti. Gökmen Ç., 2017 Haziran ayından 2019 Haziranına kadar en az iki yıl Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletlerinde 'bölge sorumlusu' olarak PKK'nın üst düzey yönetiminde bulunmakla suçlanıyor. Başsavcılık iddianamesinde Gökmen Ç.'nin söz konusu bölgelerde propaganda etkinlikleri ile toplantı ve gösterileri de organize ettiği, ayrıca PKK için para topladığı belirtti.



Koblenz'de yargılanan Gökmen Ç.'nin PKK'ya bağlı 400'ü aşkın kurumun çatı örgütü KCDK-E'nin Eşbaşkanı Yüksel Koç ve Kongra-Gel Eşbaşkanı Remzi Kartal ile irtibatı da tespit edildi. Öte yandan Gökmen Ç.'nin 'Türk devletinin Kürtlere yönelik soykırım ve saldırılarına dikkat çekmek için imza kampanyası yapılmalı' yazılı notu da deliller arasında yer aldı.



AVUKATINDAN 'HDP' İTİRAFI

Davanın duruşmaları devam ederken Gökmen Ç.'nin avukatı Barış Yeşil'den, PKK'nın yayın organı olan Özgür Politika'da toplanan paralarla ilgili adeta itiraf gibi bir açıklama geldi. Yeşil, Yeşil, 2 Aralık 2020'de Özgür Politika'nın sitesinde yayınlanan açıklamasında Gökmen Ç.'nin topladığı bağışlardan dolayı da suçlandığını hatırlatarak, 'Pazartesi günkü duruşmada bu bağışların HDP için toplandığı mahkemece anlaşıldı. Polis bu bağışların yasal olmadığını ve illegal bir çalışma olduğunu ileri sürmüştü' dedi. Bu arada Gökmen Ç.'nin duruşmalarına 7-8 Aralık tarihlerinde devam edileceği kaydedildi.