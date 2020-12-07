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14 yaşındaki kızı hamile bırakan kişi bulundu!

Batman'da gerçekleşen iğrenç istismar olayında son dakika gelişmesi... Terör örgütünün hain propagandası Emniyet'in dikkatli çalışması sonunda çökertildi. cinsel istismar sonucu hamile kalan 14 yaşındaki P.Ö.'yü kimin nasıl istismar ettiği tüm çıplaklığı ile ortaya çıkarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Soylu PKK'nın alçak propagandasına alet olanlar için "Yalan ağzınıza yuva yapmış" dedi.

Güncel / 07 Aralık 2020 Pazartesi 16:00
14 yaşındaki kızı hamile bırakan kişi bulundu!

Batman'ın Gercüş ilçesinde cinsel istismar sonucu hamile kalan 14 yaşındaki P.Ö. üzerinden terör örgütüne yakın sosyal medya hesaplarından yapılan kara propagandayı, Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri bozdu. Polis, babası güvenlik korucusu olan P.Ö.'nün yaşadığı köyünde, erkek arkadaşı M.A. (19) tarafından evlilik vaadiyle cinsel ilişkiye zorlandığını ortaya çıkardı. P.Ö. hakkında köyde dedikodu çıkardığı da saptanan M.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SON DAKİKA P.Ö. İSTİSMARLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, babası güvenlik korucusu olan P.Ö., 12 Kasım 2020 günü Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunarak, aynı köyde yaşadığı erkek arkadaşı M.A.'nın kendisini evlilik vaadiyle cinsel ilişkiye zorladığını bildirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında Batman Çocuk Şube Müdürlüğü ve Gercüş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince pedagog eşliğinde ifadesi alınan P.Ö., 'M.A., benimle evleneceğini söyledi, birlikte olduk. Daha sonra beni bir yakınıyla birlikte olmaya zorladı. Sonrasında, evlenmeyeceğini söyleyince durumu aileme bildirdim' dedi. Gözaltına alınan M.A. da ifadesinde P.Ö. ile ilişkiye girdiğini itiraf etti.

İSTİSMAR ETMESİ YETMEDİ KÖYDE DEDİKODU ÇIKARDI

M.A.'nın, daha sonra köyde, istismar ettiği yetmezmiş gibi kız arkadaşıyla ilgili dedikodu çıkardığı da ortaya çıktı. M.A. sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dava ve soruşturmada yaşanan gelişmeler 'Kürt çocuklar gözaltına alınıyor' propagandasını çökertti.

HALKI GALEYANA GETİRMEK İSTEDİLER

Yaşanan cinsel istismar olayı, terör örgütü PKK yandaşı sosyal medya hesaplarından ise kara propaganda için kullanıldı. Güvenlik uzmanları, paylaşımlar ile kent halkını galeyana getirme amacının taşındığını belirlerken, mercek altına alınan sosyal medya hesaplarından daha önce de bir kafeye denetime giden polis ekipleri için, 'Polis Kürtçe şarkı söylenen kafeleri basıyor', ailesi tarafından dilendirilen bir çocuğun koruma altına alınmasının ardından 'Polis Kürt çocuklarını gözaltına alıyor' şeklinde paylaşımlarda bulunulduğu belirlendi.

BAKAN SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: YALAN AĞZINA YUVA YAPMIŞ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'daki çocuğun cinsel istismarıyla ilgili asılsız haberlere ilişkin, 'Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının malum durumunu örtbas etmek için atıyor' sözlerini kullandı. Soylu, Gercüş ilçesindeki cinsel istismar olayının ardından sosyal medya üzerinden yapılan asılsız açıklama ve paylaşımlara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımda Bakan Soylu, 'Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının malum durumunu örtbas etmek için atıyor... Tutuştular! Ama örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor.' ifadelerine yer verdi.

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