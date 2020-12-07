1. Dünya Savaşı askerlerini enfekte etmişti! O ülkede ortaya çıktı

Kanadalı yetkililer, Manitoba eyaletine bağlı Winnipeg kentinde yaşayan evsiz bir erkekte Birinci Dünya Savaşı askerlerini enfekte eden “hendek ateşi” isimli bulaşıcı hastalığın tespit edildiğini duyurdu.



Vücut bitlerinin dışkısında bulunan bartonalla quintana bakterisinden kaynaklanan hastalık sebebi ile 1914-1918 seneleri arasında hüküm süren savaşta yaklaşık bir milyon asker enfekte oldu.



ARALIKSIZ YÜKSEK ATEŞ!



Kötü hijyen koşulları nedeniyle ortaya çıkan hendek ateşinin belirtileri arasında yaygın olarak beş gün boyunca kesintisiz süren 40 derece ateş, bacak ağrısı, gögüste kızarıklık, baş ağrısı ve baş dönmesi görülüyor.



Ortalama iyileşme süresi bir ay olmasına rağmen, bazı hastalarda semptomlar üç aya kadar devam edebiliyor. Fakat, hastalaığın uzun iyileşme süresine sebebi ile ölümcül olabilen ağır kalp problemleri ve beyin hasarı ortaya çıkabiliyor.



Kanadalı doktorlar, adı açıklanmayan 48 yaşındaki evsiz adamın yoğun göğüs ağrısı nedeniyle acil servise başvurduğunu ve hastalık sebebi ile kalp sorunları yaşadığını bildirdi. Ekip ayrıca, hastanın derisinde bit ısırıklarına dair izler, akciğer damarlarında tıkanma ve kalp kapakçıklarında iltihaplanma görüldüğünü ifade etti. Kalbindeki hasar nedeniyle ameliyat edilen adamın tedavisinin devam ettiği duyuruldu.



Ayrıca adamın bir bakımevine yerleştirildiğini belirten uzmanlar, ilk vakanın ortaya çıkmasının ardından geçen 6 ay süre içinde 3 evsiz de daha hendek ateşine rastlanaıldığını söyledi. Uzmanlar, söz konusu kişilerden birinin hendek ateşi nedeniyle beyin kanaması geçirerek felç olduğunu bildirdi.



SON YILLARDA ARTTI!



Bununla beraber, Manitoba Üniversitesi’nden Doktor Carl Broodman, “hendek ateşi”nin düzenli olarak yıkanamayan evsizlerde ve mültecilerde son yıllarda sıklıkla görüldüğünü, ancak doktorların hastalığı teşhis edemediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



“Toplumdaki aşırı yoksul insanların çoğu, tedavisi oldukça kolay olsa bile hastalıkları teşhis edilmediği için hayatını kaybediyor. Son zamanlarda artan hendek ateşi vakaları, bize savunmasız insanlarda düzenli sağlık kontrolünün önemini gösteriyor. Birinci Dünya Savaşı’nın amansız koşullarında ortaya çıkan hastalık, mülteci kamplarını ele geçiriyor ve endüstrileşmiş modern toplumları hala tehdit etmeye devam ediyor. Bu durum bize toplumun ne kadar kırılgan olabileceğini gösteriyor.”