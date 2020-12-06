Kaynanası bilezik takmayınca gelin krize girdi!

Düğününde bilezik isteyen geline kaynanası yarım altın takınca olanlar oldu. İstediği olmayan gelin sinirlenerek hüngür hüngür ağlamaya başladı. Aracın içindeki diğer kadın da duruma isyan ederken, olay sonunda tatlıya bağlandı ve gelin arabadan inerek tüm siniriyle de testiyi kırdı. Ortaya bu ilginç görüntüler çıktı...