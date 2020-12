İkinci el araç alacaklara kritik uyarı! Bu 10 maddeye dikkat

İkinci el otomobil fiyatları her geçen gün artarken satın alırken de dikkat edilmesi gereken hususlar ortaya çıkıyor. Oto ekspertiz firmalarına güvenilse de güveni suistimal eden firmalar nedeniyle mağduriyetler yaşanabiliyor. Ekspertiz firmasının çok bayisinin olması gibi durumlara aldanmadan araştırmalarınızı iyi yapın.



Bunun önüne geçebilmek için araç alırken kontrol edilmesi gereken bazı püf noktalar mevcut. Ekspertize götürmeden araç kontrol edilirse alıcı için bu durum daha iyi olacaktır.



YAĞ KAÇAKLARINA DİKKAT!



Bunu kontrol etmenin en kolay yolu aracı lifte kaldırmak olacaktır. Sanayi sitelerinde bulunan herhangi bir tamirhaneye gidilerek araç lifte kaldırılıp, motor, şanzıman, diferansiyel, direksiyon kutusu, aks körükleri, turbo hortumları, fren hortumları gibi noktalarda kaçak olup olmadığı kontrol edilmeli. Yağ kaçağı varsa tamiri için fiyat alınmalı ve aracın fiyatından düşülmeli. Hayati bir sorundan dolayı kaçak varsa aracı almaktan vazgeçilmeli.



EGZOZ DUMANINA DİKKAT EDİLMELİ



Araçlarda egzozdan çıkan dumanın rengi motorun sağlıklı çalışıp çalışmadığına dair ipuçları verir. Motor ısındıktan sonra duman atmaya devam eden araçlardan uzak durulması gerekiyor.Motor sıcakken, beyaz duman atan araçların yanma odasına su girmesinden dolayı beyaz duman çıkar. Bu durumun düzeltilmesi de oldukça masraflı olabilir. Ayrıca motora verilmiş olan hasarı da düzeltmek bazen imkansız olabiliyor.



Egzozdan mavi duman çıkması da motorun yağ yaktığı anlamına geliyor. Piston üzerindeki segmanların yıpranmasından dolayı yanma odasına karışmaması gereken yağ girerek yakılarak egzozdan dışarı atılıyor. Bu durumda motorda yağ sürekli eksileceğinden büyük masraflarla karşılaşılabilir. Bunun giderilmesi de oldukça masraflıdır.



Siyah duman atan araçlarda ise hava-yakıt karışımı problemi olabilir. Enjektörlerdeki arızalar nedeniyle de siyah duman atımı olabilir. Motorunda arıza olan araçlar duman atar ve bu tür otomobillerden uzak durulması gerekiyor.



ELEKTRİK VE HORTUM TESİSATLARINA DİKKAT



İkinci el otomobillerde elektrik ve su tesisatına ilişkin parçalar titizlikle incelenmesi gerekiyor. Herhangi bir kablo fabrikasyon dışında bantlanmışsa, hortumlar araca uyumlu değilse otomobilden uzak durmakta fayda var. İlerleyen zamanlarda orijinal olmayan elektrik tesisatı ya da su tesisatında arızalar kesinlikle meydana gelecektir.



MOTOR YAĞINA BAKILMALI



Motor yağı aracın bakımlarına ilişkin önemli ipuçları verir. Motor yağı uzun süre değişmemişse kıyamı koyulaşacaktır. Ayrıca motor yağını iki parmağınızın arasında ovuşturduğunuzda kıvamlı parçacıklar oluşuyorsa otomobilin bakımları düzenli olarak yapılmamış demektir. Yağ dolum kapağının içine de bakılarak katman haline gelmiş yağ kalıntıları varsa o araçtan uzak durulmalı.



YEDEK SU HAZNESİNE BAKILMALI



Yedek su haznesinde mutlaka antifriz olması gerekiyor. Antifrizsiz araçların motorları bir süre sonra büyük masraflar açar. Antifriz motorun içinde korozyonu önler ve kışın da motor suyunun donmasını engeller. Bu sayede motorun su kanalları her zaman temiz kalır. Antifriz olmayan bir araçta ise her an su tesisatında sorunla karşılaşabilir ve büyük masraflar ortaya çıkabilir. Bununla birlikte su haznesinde yağ benzeri karışımlar görüyorsanız otomobili almaktan vazgeçin. Yağ su karıştıran otomobiller büyük masraflara neden olur.



EKSPERLERE DE DİKKAT EDİN



Ekspertiz firmaları son dönemde franchising ile bayilik vermeye başladı ve bu işi bilmeyen kişiler oto ekspertiz işi yapmaya başladı. Araçlara ekspertiz yaparken zarar veren firmalara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Aracınızın boyasının kesinlikle kazınmasına izin vermeyin ve bu şekilde kontrol yapacak firmalara aracınızı teslim etmeyin. Hava yastığı kontrolünü mutlaka yaptırın ve orijinal olup olmadığını ekspertiz raporuna eklettirin, hatta varsa 'Seri numarası orijinalle uyumludur' notunu rapora işlettirin. Ayrıca ekspertiz firmaları kaporta parçalarına D/B gibi yazılar yazabiliyor. Düzeltme varsa düzeltme, boya varsa boya yazdırın. D harfi genelde 'değişen parça' için kullanılır. İhtilaflı durumlarda eksperler kendilerini savunmak için bu yönteme başvuruyorlar.



RADYATÖRDEN ÇIKAN HORTUMLAR



Radyatörden çıkıp motora giren kalın hortumların yumuşaklığına bakılması gerekiyor. Taş gibi sert ve sıkılmayan hortumu olan araçların silindir kapaklarında problem vardır ve radyatöre kompresyon yapmış demektir. Bunun giderilmesi için de büyük masraf yapılması gerekiyor. Kalın hortumlar yeteri kadar esnek olmalı ve sıkıldığında esnekliğini göstermelidir.



KAYIŞLARI/ZİNCİRLERİ KONTROL EDİN



Motorun hayati unsurlarından biri de kayışlar ya da zincirler oluşturuyor. V kayışı olarak tabir edilen ve su devridaimi, alternatör, klima kompresörü, yağ pompası varsa hidrolik direksiyon pompası gibi unsurları hareket ettiren kayışın yeni olduğundan emin olun. Üzerinde çatlaklar oluşmuş olan kayış eskidir ve değişmesi gerekmektedir. Eğer bu kayış koparsa araç su kaynatabilir ve kısa bir süre sonra motor enerji üretemeyeceği için stop edebilir.



Bununla birlik triger kayışı ya da triger zincirinin değiştiğinden emin olunmalı. Motor için hayati öneme sahip olan triger kayışı ya da zinciri çıplak gözle görülmez ancak değiştirildiğine dair fatura ve kilometre bilgisi satıcıdan talep edilmeli. Triger zincirinin ya da kayışının kopması halinde komple motor yapmaya kadar gidecek sorunlarla karşılaşabilirsiniz.



HAVA YASTIKLARI VE EMNİYET KEMERLERİNE DİKKAT



Hava yastıkları mutlaka kontrol edilmeli. Torpido kaplanmış mı titizlikle incelenmeli. Hava yastığı değişmiş araçlarda uzak durulmalı. Buna bağlı olarak kaza anında emniyet kemerleri de patlayacağı için kemerler de kontrol edilmeli. Kaza anında kemer kitlenmezse hava yastığı açılsa dahi ölüm riskiyle karşılaşabilirsiniz. Dirençle kandırılmış kemeri olan araçları almayın.



ŞASE VE KAPORTA KONTROL EDİLMELİ



Otomobili alırken boya ve değişenden anlamıyorsanız mutlaka bu işin uzmanı kişilere aracınızı emanet edin ve tespitlerden emin olun. Aracın kaporta ve şasesindeki kusurlar fiyat düşürmeniz için önemli avantaj sağlayacak ya da alıp almamak konusunda karar vermenizi sağlayacaktır. Hasar kayıtlı araçları olabildiğinde düşük fiyata almaya çalışın. Şasesinde hasar olan ve düzeltilmiş araçlardan uzak durun.



ŞANZIMAN YAĞI, FREN HİDROLİĞİ DEĞİŞMİŞ OLMALI



Sanayi ortamında birçok usta otomobillerdeki şanzıman yağı ve fren hidroliği gibi sıvıların ömürlük olduğunu iddia etse de bazı bakım aralıklarında bunların değiştirilmesi zorunludur. Otomobillerin genelde ekonomik ömrü 10 yıldır. Ömürlük denilen parçaların da ömrü 10 yıl olarak belirlenmiştir. 1980 model bir aracın şanzıman yağı hiç değişmemişse bu yağ ömürlük olduğu anlamına gelmez. Eğer servise gidilmiyorsa sanayideki ustaların sözlerinden çok aracın kullanma kılavuzunda yazan kilometre aralıklarında şanzıman yağı ve fren hidroliği değiştirilmelidir. Şanzıman yağı değiştirilmemiş aracın şanzımanında boşluklar oluşabilir ve bu da dişlilerin bozulmasına sebep olur.