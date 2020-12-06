Hem maskesizler hem saldırganlar! Kısıtlamadan muaf olan turistler muhabire saldırdılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, uygulamaya alınan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla vatandaşlar evlerine kapandı.



Hafta sonu uygulanan kısıtlama nedeniyle İstanbul, kısıtlamalardan muaf olan turistlere kaldı.



Kısıtlamadan muaf olan turistler İstanbul'un ve güzel havanın tadını çıkardı.



MASKESİZ DOLAŞAN TURİSTLER OLAY ÇIKARDI



Sokağa çıkma yasağından muaf olan turistler, Taksim meydanında maskesiz dolaştıkları için kendilerini görüntüleyen Habertürk Muhabiri Emrah Doğru'ya saldırdı.



Kadın turistin kameraya vurması ile birlikte yanındakiler onu sakinleştirmeye çalıştı.



Kamera görüntülerinde arkada polislerin olduğu da görüldü.