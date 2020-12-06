DSÖ'den önemli uyarı! Aşı geliyor ama...

AŞI GELİYOR AMA...



Dünya koronavirüsle geçen bir yılı geride bırakmaya hazırlanırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Aşılamanın yaklaşması kriz sona erdi demek değil' uyarısı geldi.



DSÖ Genel Sekreteri Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşı çalışmalarındaki gelişmelerle tünelin ucunda ışığın görüldüğünü belirterek, 'Ancak DSÖ, COVID-19 salgınının sona erdiğine dair artan bir algıdan endişe duyuyor' dedi.



UZUN BİR YOL VAR



Video konferans yoluyla DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde basın toplantısı düzenleyen Ghebreyesus, 'Salgının hâlâ uzun bir yolu var ve önümüzdeki günlerde liderler ve vatandaşlar tarafından alınan kararlar, hem virüsün kısa vadede seyrini hem de bu salgının nihayetinde ne zaman sona ereceğini belirleyecek' diye konuştu.



VİRÜS BİTMEYECEK



DSÖ Acil Durum Direktörü Michael Ryan da, aşının pandemiye karşı tek başına yeterli olmayacağına vurgu yaptı.



Aşılamaların yaklaşmasıyla krizin sona erdiği şeklinde yanlış bir kanı ve rahatlama oluşmaması gerektiğini belirten Ryan, aşının COVID-19'u sıfırlamayacağını söyledi.



Aşının önümüzdeki yılın başında herkese ulaşmış olmayacağını hatırlatan Ryan, bazı ülkelerin kritik bir dönüm noktasında bulunduğunu ve sağlık sistemlerinin çöküşün eşiğinde olduğunu kaydetti.



Ryan, söz konusu ülkelerin çok sıkı tedbirler almak zorunda olacaklarını, aksi takdirde vakalarda yeni patlamalarla karşı karşıya kalacaklarını söyledi.



İLK TOPLU AŞILAMA RUSYA'DA BAŞLADI



İngiltere önümüzdeki hafta toplu aşılamaya başlamaya hazırlanırken, Rusya daha hızlı adım atarak aşılama sürecine başladığını duyurdu



Dün başkent Moskova'da 5 bin toplu aşılama gerçekleştirildi. Taşra bölgelerinde ise süreç yarın başlayacak.



Rusya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, dünyada ilk kitlesel koronavirüs aşılaması 'Sputnik-V' ile yapılıyor.



145 milyon nüfuslu ülkede risk gruplarına öncelik verilecek. İlk aşamada sağlık çalışanları, öğretmenler, yerel yöneticiler ve askerler aşılanacak.



Sputnik, dünyada onay alan ilk aşı olarak aceleye getirildiği yönünde eleştirilmişti. Bu arada aşılama ücretsiz yapılıyor.



KİMLERE AŞI YOK



Moskova Sağlık Departmanı yöneticisi Nataliya Şindryayeva, kanser tedavisi gören hastaların, nezle veya grip türü başka viral enfeksiyon geçirenlerin ve ortalama 3 hafta önce başka bir hastalığa karşı aşı yaptırmış kişilerin CovId-19 aşısı yapmalarının sakıncalı olacağını kaydetti.



Şindryayeva, Rusya'da toplu aşılamanın şu an sadece 18-60 yaş arasındaki grubu kapsadığına da belirtti. Dün Rusya'da 28 bin 782 yeni korona vakası ve 508 ölüm rapor edildi.



PLACEBO AŞI OLANLAR NE OLACAK?



Salgına karşı aşıda umut vaat eden gelişmeler yaşanırken, gözler, aşı denemelerinde placebo etkisini ölçmek üzere gerçekten aşılanmayan deneklere çevrildi.



Bazı çevrelerin, aşı olduğunu düşünen bu kişilerin riske atıldığını söylemesiyle tıp dünyasında etik tartışmalar başladı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın aşı geliştirme programının başındaki isim Moncef Slaoui, placebo verilen kişilerin ilk önce aşılanması gerektiğini söyledi.



Zira bu kişilerin isimleri, ABD Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin geçen hafta gerçekleştirdiği ve aşılamada öncelikli grupların belirlendiği toplantıda yer almamıştı.



ABD'de kullanımına bu hafta onay gelmesi beklenen Pfizer/BioNTech 44 bin, Moderna ise 30 bin kişi ile geniş çaplı aşı denemeleri yaparken, bu kişilerin yarısının placebo grubunda yer aldığı belirtiliyor.



Ancak denekler, gerçekte hangi aşıyı aldıklarını bilmiyor ve bu da onların hayatını, aşılandıklarını düşünerek riske sokuyor.



BILL GATES: BAHARA NORMALE DÖNERİZ



Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşı ve yeni tedavi yöntemleri sayesinde ABD'nin 2021 baharına kadar normale dönebileceğini söyledi.



Amerikan NBC televizyonuna konuşan Gates, salgından korunmak için gösterilen çabanın arttırılmasını, aksi takdirde gelecek 4-5 ayın çok acımasız geçeceğini bildirdi.



Aşı üretiminin bahar aylarında iyice artacağını ve çarpıcı bir değişimin yaşanacağını belirten Gates, bu süreçte maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizdi.



Aşı çalışmaları için birçok şirkete milyonlarca dolarlık yatırım yapan Gates, 'Aşılardan elde edilen başarılı sonuçlara dair verilerin, COVID-19 aşısı yaptırma konusunda kararsız kişiler için ikna edici olacağını umuyorum' diye konuştu.



Dünyaya umut olan aşıyı geliştiren BioNTech'in kurucu ortaklarından Dr. Uğur Şahin ise normalleşme için gelecek sonbaharı işaret etmişti.



COVID-19 UZUN VADEDE NE YAPAR?



Koronavirüs ile ilgili bilinmeyenlerin başında uzun vadeli etkilerinin ne olacağı geliyor.



Amerikan New York Times gazetesine konuşan uzmanlar, Covid-19 geçirmiş binlerce kişinin çalışma ya da normal hayat sürdürmede problem yaşayabileceğine işaret ediyor.



ABD'de federal hükümet, geçtiğimiz günlerde CovId-19 ile ilgili iki günlük bir çalıştay yaptı.



Hastalanan kişilerin sadece küçük bir kısmında kalıcı sorunlar yaşansa da, bunun ciddi bir kamu sağlığı meselesi olacağını söyleyen ABD'nin bir numaralı enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci, 'Bu gerçek ve yaygın bir durum' dedi.



Amerikan Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, koronanın uzun vadeli semptomları arasında bitkinlik, eklem ağrısı, göğüs ağrısı, beyin sisi ve depresyon gibi şikâyetleri sıralamıştı. Ancak bu şikayetlerin ne kadar süreceği ve neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. (Hürriyet)

