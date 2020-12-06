CHP neden suspus? Onca taciz olayı olurken neden kimsenin sesi çıkmıyor?

“Taciz hoş olmayan bir olay…”



“Taciz olabilir…”



“Tecavüze uğrayan kadın yollu…”



“Tacize tepki gösterenler melanet yuvası…”



“Tacize tepki göstermek ciddiyetten uzak bel altı vurmaktır…”



Bu sözlerin sahibi ünlü gazeteci Can Ataklı.



İnanın okurken de o sırada ekran karşısında izlerken de utandım.



Meslektaşım ama tecavüzü ve tacizi bu kadar hafife alanını görmedim.



CHP'de toplam altı taciz iddiasına dayanan vakalar peş peşe ortaya çıktı.



Bu meselede senin tacizcin, benim tacizcim diye bir durum olamaz.



Tacizi de tecavüzü de savunmak skandaldır.



Mesele CHP içi taciz iddiaları olunca o anlı şanlı gazeteciler sus pus.



Mesele CHP içi taciz iddiaları olunca o mor halkalı sosyal medya hesapları sus pus.



Mesele CHP içi taciz iddiaları olunca kadın hakları savunucuları sus pus.



Mesele CHP içi taciz iddiaları olunca CHP'nin kadın kolları bile sus pus.



Yahu ne oldu?



Neden sustunuz?



Hadi sustunuz içinizden bir gazeteci çıkıp bari tacizin ve tecavüzün doğal olduğunu söylemeseydi!



Hadi sustunuz bari CHP'nin il başkanı Canan Kaftancıoğlu konuşsaydı!



Ama şu anda muhafazakar cenahtan böyle iddialar ortaya çıksaydı;



Ortalığı yıkardınız,



Herkesin istifasını isterdiniz,



Olayı tüm muhafazakar camiaya yıkardınız,



Tüm AK Partililer tacizci derdiniz.



Demediniz mi?



Hepsini dediniz.



Hatta CHP'nin meşhur il başkanı Canan Kaftancıoğlu bizzat bunu twit atmış birisidir.



Tarih 15.02.2015



“Mini etek giyinmiş. Yürüyün gidin ( bu bölümdeki küfrü ben yumuşatarak yazıyorum) Muhafazakar kesimdeki taciz ve tecavüzün haddi hesabı yok. Tek fark susuyor, susturuyorsunuz!”



Bakın bu twiti atan Kaftancıoğlu susuyor susturuyor.



İşte böyle durumlar samimi olan ile samimi olmayanı net bir şekilde ortaya çıkartır.



Turnusol kağıdı gibidir.



Kaftancıoğlu Atatürk meselesinde de,



Sakine Cansızları savunarak PKK meselesinde de,



Ve son olarak taciz meselesinde de sınıfta kalmıştır.



Ama partiyi teslim aldığını görmek de zor değil.



Keşke gerçek CHP'liler de bu durumu görse ve CHP'de yeni bir dönem başlasa.



Susmayın, susturulmayın!