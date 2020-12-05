Sultangazi Belediyesi’nden örnek davranış

Bağcılarda ikâmet eden ancak koronavirüs nedeniyle Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören bir vatandaş, sosyal medya üzerinden Sultangazi Belediyesi’ne ulaştı.



Kıyafetlerinin tükendiğini ve Bağcılar’da bulunan evinden alınması gerektiğini belirtti.



Vatandaşın talebini sosyal medya üzerinden gören ve hızla hareket eden Sultangazi Belediyesi Zabıta ekipleri yola koyularak belirtilen adrese gitti ve vatandaşın talebini yerine getirdi.