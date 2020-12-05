İletişim Başkanlığından kadına şiddete karşı farkındalık için yeni film serisi!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde başlatılan kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturma iletişim kampanyasına, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde de devam etti. Yayınlanan yeni film serisinde, kadınlara ve toplumun tüm kesimlerine, şiddet karşısında "saklama" ve "görmezden gelme" çağrısı yapılıyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankasının desteğiyle hazırlanan film serisinde, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde, küresel bir problem olan kadına yönelik şiddetle mücadele etme konusunda kararlılık bir kez daha vurgulandı.