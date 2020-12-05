CHP taciz gündemini değiştirmek için Fahrettin Altun ve ailesine saldırdı. Parti içinde yaşanan skandallara ses çıkaramayan CHP'liler Fatmanur Altun hakkında yalan haberler yayınlayarak gündemi değiştirmeye çalıştı.



Fatmanur Altun ve Fahrettin Altun Twitter hesaplarından CHP'lilerin iftiralarına net bir şekilde yanıt verdi.









