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CHP'li vekil Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'na isyan bayrağını çekti!

CHP 24. Dönem Milletvekili Erdal Aksünger son zamanlarda CHP teşkilatlarındaki taciz ve tecavüz iddiaları hakkında isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'na istifa çağrısı yaptı. Aksünger 'Kim bu işi duymuş ve gözünü kapatmışsa hepsinin partiden ihraç edilmesi lazımdır. Kim olursa olsun. Edemeyenler de bu işi bırakıp gitsinler kardeşim. Partiyi yönetmeyi de bıraksınlar' dedi.

Güncel / 05 Aralık 2020 Cumartesi 12:06
CHP'li vekil Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'na isyan bayrağını çekti!

CHP İstanbul teşkilatlarında görevli kadınlara yönelik 'cinsel taciz ve tecavüz iddiaları' ile ilgili her gün yeni belge ve görüntülerle yeni skandallar patlak vermeye devam ediyor. CHP yönetiminin ve CHP medyasının suskunluğu sürerken partiden bazı isimler seslerini yükseltmeye başladı.

KAFTANCIOĞLU'NUN PARTİDEN İHRAÇ EDİLMESİ LAZIM

Özel bir tv kanalında konuşan Aksünger, taciz skandallarını başından bu yanan örtbas etmeye çalışan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki göstererek 'Bilerek bilmeyerek bu işi duymuş ve gözünü kapatmış kim varsa hepsinin partiden ihraç edilmesi lazım.' dedi.

'PARTİYİ YÖNETMEYİ BIRAKSINLAR'

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu da isim vermeden eleştiren Aksünger 'Burada kimin ihmali varsa ve bu ihmali olanları partiden atmayanlar da dahil olmak üzere, bilerek bilmeyerek bu işi duymuş ve gözünü kapatmış kim varsa hepsinin partiden ihraç edilmesi lazım. Edemeyenler de bu işi bırakıp gitsinler. Partiyi yönetmeyi de bıraksınlar.' ifadelerini kullandı.

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