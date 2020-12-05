USD (Alış - Satış) : 7,78 - 7,79 EURO (Alış - Satış) : 9,46 - 9,48

CHP’li Şişli Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz siyasetçi değil militan çıktı

Terör soruşturmasında tutuklanan CHP’li Şişli Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz’un PKK’lı militandan farkı yok. HDP ile ittifak kontenjanından CHP’de koltuk verilen Yavuz’un dosyası kabarık

Güncel / 05 Aralık 2020 Cumartesi 10:01
CHP’li Şişli Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz siyasetçi değil militan çıktı

PKK/KCK terör örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada cezaevine gönderilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'la ilgili şoke edici iddialara ulaşIldı. Savcılıkça yürütülen soruşturmada Yavuz'un 'Cumartesi annelerini' yönlendirmek için organizasyonlar gerçekleştirdiği, PKK'lı terörist Cemil Yıldız'ın anısına çıkartılacak kitabın tanıtımını yaptığı ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecritin kaldırılması için örgütün propagandasını yapan Strek TV'ye çıkarak destekte bulunduğu ortaya çıktı.



Yavuz'un, 2 Ağustos 2016'da HDP İstanbul İl Eş Başkan Yardımcısı'yken, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen bir teröristle ilgili oluşturduğu WhatsApp grubundan 'Bir önceki dönem Sultanbeyli Eş Başkanı Rüstem Hevalin oğlu Sur'da şehit düşmüş. Haberi yeni ulaştı' ve 'İlçe yönetimiyle birlikte ailenin yanındayız' mesajı yayınladığı tespit edildi. Evinde yapılan aramada, terör örgütü PKK'nın bastığı yasak yayınlar ele geçirilen Yavuz'un soruşturma kapsamında yürütülen teknik takiplerde, PKK adına İstanbul'da faaliyetler yürüten bazı kişilerle sık sık telefonla görüştüğü ve buluştuğu anlaşıldı. Soruşturmaya konu Yavuz'un PKK terör örgütünün şehir yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, mitingler, açlık grevleri ve ölen örgüt üyelerinin ailelerine yardım yapılması gibi KCK örgütlenmesi faaliyetlerinin belirlendiği kaydedildi. Yavuz'un da aralarında olduğu birtakım şüpheliler hakkında terör örgütünün Türkiye'deki yapılanmalarının bir araya getirilerek koordine edilmesi amacıyla faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KUR'AN ALLAH'IN SÖZÜMÜDÜR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı