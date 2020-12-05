CHP’li Şişli Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz siyasetçi değil militan çıktı

PKK/KCK terör örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada cezaevine gönderilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'la ilgili şoke edici iddialara ulaşIldı. Savcılıkça yürütülen soruşturmada Yavuz'un 'Cumartesi annelerini' yönlendirmek için organizasyonlar gerçekleştirdiği, PKK'lı terörist Cemil Yıldız'ın anısına çıkartılacak kitabın tanıtımını yaptığı ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecritin kaldırılması için örgütün propagandasını yapan Strek TV'ye çıkarak destekte bulunduğu ortaya çıktı.







Yavuz'un, 2 Ağustos 2016'da HDP İstanbul İl Eş Başkan Yardımcısı'yken, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen bir teröristle ilgili oluşturduğu WhatsApp grubundan 'Bir önceki dönem Sultanbeyli Eş Başkanı Rüstem Hevalin oğlu Sur'da şehit düşmüş. Haberi yeni ulaştı' ve 'İlçe yönetimiyle birlikte ailenin yanındayız' mesajı yayınladığı tespit edildi. Evinde yapılan aramada, terör örgütü PKK'nın bastığı yasak yayınlar ele geçirilen Yavuz'un soruşturma kapsamında yürütülen teknik takiplerde, PKK adına İstanbul'da faaliyetler yürüten bazı kişilerle sık sık telefonla görüştüğü ve buluştuğu anlaşıldı. Soruşturmaya konu Yavuz'un PKK terör örgütünün şehir yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, mitingler, açlık grevleri ve ölen örgüt üyelerinin ailelerine yardım yapılması gibi KCK örgütlenmesi faaliyetlerinin belirlendiği kaydedildi. Yavuz'un da aralarında olduğu birtakım şüpheliler hakkında terör örgütünün Türkiye'deki yapılanmalarının bir araya getirilerek koordine edilmesi amacıyla faaliyet gösterdikleri tespit edildi.