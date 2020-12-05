Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj! Hedefimize adım adım ilerliyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu Twitter'daki resmi hesabından bugün gerçekleşen İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Törenindeki açıklamalarının bir bölümünü paylaştı.



'Türkiye'yi havacılık başta olmak üzere, her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz.' ifadelerini kullandı.



YENİ BİR DÖNEME GİRİLDİ



Başkan Erdoğan, Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp imal edilen turboşaft motorunun test için teslimi ile tasarım merkezinin açılışının gerçekleştirildiğini ifade etti.