Bakan Koca 5 ili uyardı! Vaka sayıları fırladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Adana, Hatay, Mersin, Samsun ve Kastamonu'nun koronavirüs verileri ile ilgili uyarılarda bulundu.



Bakan Koca 5 ilin İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanlarıyla toplantı yaptı.



Koca Adana, Hatay, Mersin, ve Samsun'un yüksek risk altında olduklarını ifade etti.



Hatay'da son bir haftadaki vaka artışının yüzde 125 olması dikkat çekti.



Bakan Koca'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde;



4 İL YÜKSEL RİSK ALTINDA



ADANA, HATAY, MERSİN, SAMSUN ve KASTAMONU Valilerimiz, il Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla ADANA, HATAY, MERSİN ve SAMSUN yüksek risk altında.



HATAY'DA YÜZDE 125 ARTIŞ



Son haftada ADANA'DA vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %79. HATAY'DA artış %125, yoğun bakım doluluk oranı %86. MERSİN'DE artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74. SAMSUN'DA artış %35, yoğun bakım doluluk oranı %81. KASTAMONU'DA artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74.



Risk kapımızda. Alışkanlıklarımıza teslim olmayalım. Kısıtlamaları fırsata çevirelim. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Mücadele birlikte kazanılır.