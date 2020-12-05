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AB yetkilisinden küstah sözler: Yunan televizyonunda Türkiye'yi tehdit etti

Avrupa Birliği'nin (AB) çifte standartlı kararları devam ediyor. Yunan televizyonunda konuşan AB yetkilisi Margaritis Schinas, Türkiye'ye karşı uygulanacak olan yaptırımların Avrupa Birliği liderler zirvesinde görüşüleceğini söylerken, "Bu uygulamalar yalnız kısa vadeli değil; orta ve uzun vadeli olacak" ifadelerini kullandı.

Dünya / 05 Aralık 2020 Cumartesi 21:55
AB yetkilisinden küstah sözler: Yunan televizyonunda Türkiye'yi tehdit etti

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yaptırım kararı alacağını ve bunların yalnız kısa vadeli değil; orta ve uzun vadeli de olacağını söyledi.

TÜRKİYE'YE KÜSTAH TEHDİT!

Yunanistan merkezli özel Skai TV kanalına konuşan Schinas, 'Türkiye her şeyi yanlış yaptı. Yalnız Avrupa'yı değil; herkesi karşısına almak için elinden geleni yaptı. Bunun da maliyeti vardır' şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'NİN AB VE ABD İLİŞKİLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK'

Schinas, 10-11 Aralık'ta toplanacak AB zirvesinde Türkiye'ye yönelik yaptırımların masaya yatırılacağını belirterek, 'Bu uygulamalar yalnız kısa vadeli değil; orta ve uzun vadeli olacak ve Türkiye'nin AB ve ABD ilişkileri yeniden değerlendirilecektir' dedi.

BBC Türkçe'den Stelyo Berberakis'in aktardığına göre Schinaz, 'Son derece kritik bir aşamada bulunuyoruz. İlk devre AB'nin Aralık zirvesinde oynanacak. Ancak derin bir zamanlaması olacağından bunu daha geniş açıdan görmemiz lazım' ifadelerini kullandı. Yunan asıllı olan Komisyon Başkan Yardımcısı ve eski sözcü Schinas, 'Yunanistan'ın Türkiye konusunu Türk ve Yunan ilişkileri düzeyinden Türkiye-AB ilişkileri düzeyine çekmiş olmasının büyük bir diplomatik kazanım olduğunu' belirtti.

'İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİNE VE DENİZ HUKUKUNA AYKIRI'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise AB zirvesinden önce yaptığı açıklamalarında, Türkiye'nin, AB'nin tüm uyarılara rağmen ağustos ayından bu yana 'Doğu Akdeniz'de tek taraflı hareket ederek Yunan kıta sahanlığı üzerinde araştırmalar yapma ısrarının iyi komşuluk ilkelerine ve uluslararası hukuk ve deniz hukuku kurallarına aykırı olduğunu' öne sürdü. Miçotakis bu nedenle 'AB'nin geçtiğimiz ekim ayı zirvesinde yaptığı uyarı ve çağrılarına uymadığı gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırımların uygulanmasının kaçınılmaz olduğunu' ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 'Türkiye'nin Oruç Reis araştırma gemisini bir ileri bir geri çekmesi ile diyalog kurulamaz. Yapıcı bir diyalog kurulması için Türkiye'nin bu konuda süreklilik ve tutarlılık göstermesi şarttır' dedi. Dışişleri sözcüsü Aleksandros Papaioannou ise 'Bu süre içinde yeni bir provokasyon olmazsa iki ülke arasındaki kıta sahanlıklarının belirlenmesini öngören Türk ve Yunan istikşafi görüşmelerinin Ocak ayı sonlarında başlayabileceğinden' söz etti.

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