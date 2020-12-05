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5 Aralık korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı.

Güncel / 05 Aralık 2020 Cumartesi 19:11
5 Aralık korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 5 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 5 Aralık koronavirüs hasta, vaka ve vefat sayıları tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 903 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 800 oldu, son 24 saatte 4 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 427 bin 242'ye yükseldi.




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