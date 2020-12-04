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Yine CHP yine skandal! 32 yıllık kamu alanını satışa çıkardılar

Hükümeti kamu alanlarını satmakla suçlayan CHP’de bir skandal daha ortaya çıktı. 32 yıldır Foça'daki turistlik alanların satışlarına bir yenisinin daha eklenmemesi için halk isyan etti. Borç batağındaki Foça Belediyesi'nin satışını planladığı yer, bölgedeki son turistlik alan olan Kumburnu Plajı.

Güncel / 04 Aralık 2020 Cuma 12:43
Yine CHP yine skandal! 32 yıllık kamu alanını satışa çıkardılar

İzmir Foça Belediyesi, içinde çok kıymetli turizm arazilerinin de bulunduğu yerleri satışa çıkarmak istiyor. İzmirli vatandaşlar belediyenin çalışmasına tepki gösterdi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in kamuya ait arazileri sattığı ortaya çıkmıştı. Buna rağmen İzmir'deki belediyelerde borçlanma da artmaya devam ediyor.

CHP'Li Soyer'in satış planı ilçe belediyeleri tarafından da uygulanmaya çalışılıyor. Foça Belediyesi, Kumburnu Plajı'nın arazinin satışa çıkarılması çalışılıyor.

'KALAN SON TURİSTLİK YER'

AK Parti Foça Belediyesi Meclis Üyesi Ethem Ali Haydar Çapçı, Foça'da yaşananları A Haber'de anlattı.

İzmir'deki belediyelerde satış düzeninin arttığını ifade eden AK Parti'li Çapçı, 'Foça'da 32 yıldır CHP iktidarı var. Devamlı işçi alımları yapılıyor ancak maaşları ödenemiyor. Bundan ötürü de Foça'nın turistlik yerleri satılıyor. Burası 17 bin 561 metrekare ve Foça'da kalan tek turistlik yer. Vatandaşlar da bizler de buranın satılmasını istemiyoruz. Yap işlet devret modeli ile burası kazandırılabilir. Daha fazla yatak kapasiteli bir yer haline gelebilir. Gelen para ile de belediyenin borçları ödenir.' şeklinde konuştu.

Ak Parti

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