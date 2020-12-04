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Ünlü Youtuber Stas Reeflay hamile eşini canlı yayında böyle öldürdü! Kan donduran olay...

Rusya'dan gelen son dakika haberi deyim yerindeyse kan dondurdu. Ülkesinin ünlü Youtuberları arasında yer alan Stas Reeflay, bir izleyicisi ile iddiaya girdi. Sevgilisini iç çamaşırları ile soğukta balkonda bekleten Reeflay, 1000 doları kazandı ama hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu. Canlı yayında soğukkanlı tavırlar sergileyen Youtuber, cinayetin ardından hiçbir şey olmamış gibi yayınını sürdürdü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve tüyler ürperten o görüntüler...

Dünya / 04 Aralık 2020 Cuma 16:39
Ünlü Youtuber Stas Reeflay hamile eşini canlı yayında böyle öldürdü! Kan donduran olay...

Rusya'da bir Youtuber, hamile eşini soğuk havaya rağmen iç çamaşırları ile balkona kilitledi. Genç kadın uzun süre soğukta iç çamaşırları ile kalarak hipotermi geçirdi ve hayatını kaybetti. İddiayı kazanan Youtuber 1000 doların sahibi olurken, cinayetin ardından da soğukkanlılıkla canlı yayınına devam etti. Olayın görüntülerini izleyenler şok geçirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Stas Reeflay isimli bir Rus YouTuber, bir izleyicisinin para teklifi üzerine 28 yaşındaki hamile kız arkadaşını soğukta bekleterek ölümüne sebep oldu.

Rusya'da kan donduran bir olay yaşandı. Yerel medyadaki habere göre, Rus asıllı Stas Reeflay adlı YouTuber'a canlı yayın sırasında bir izleyici, kız arkadaşını soğukta bekletmesi karşılığında 1,000 dolar vereceğini söyledi. Bunun üzerine Reeflay'ın, kız arkadaşı Valentina Grigoryeva'yı sadece iç çamaşırıyla sıfırın altındaki soğukta beklemesi için balkona kapattığı belirtilirken, Grigoryeva'nın hipotermi sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

CİNAYET SONRASI YAYININA DEVAM ETTİ

Genç kızın balkonda olduğu süre boyunca yayın yapan Reeflay'ın sağlık görevlilerini aradıktan sonra da yayın yapmaya devam etti. Yaşanan olayın ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı 'kadınlara yönelik şiddet ve zulüm sahnelerini sorunsuzca gösterdiği' gerekçesiyle YouTube'a tepki gösterdi.

OLAY İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Rusya Soruşturma Komitesi, 'Evinde cesedi bulunan genç adamın ölen kişiye karşı olası hukuka aykırı eylemleri olup olmadığı kontrol edilecek' açıklamasında bulundu.


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