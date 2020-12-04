Osmangazi Köprüsü korkutan yangın!

Kocaeli ile Yalova'yı birbirine bağlaya. Osmangazi köprüsü nde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Kocaeli istikametinden Yalova istikametine giden araç köprü üzerinde bilinmeyen bir sebeple alev aldı.



Araç kısa süre içersinde yanmaya başladı. Dakikalar geçmeden alevler aracın her tarafını sardı. Köprüdeki trafik polis tarafından durduruldu.



Olay yerine kısa sürede itfaiye intikal etti. Müdahale sonucu araç söndürüldü. Trafiğe kısa süreliğine kapatılan köprü yeniden ulaşıma açıldı. Aracın yandığı anlar olaya tanıklık eden sürücüler tarafından görüntülendi.