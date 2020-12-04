Milliyetçiysen Tanrıkulu ve İlgezdi’yi neden ihraç etmedin?

Tanrıkulu ve şu anda CHP Genel Başkan Yardımcısı olan İlgezdi, Kobani'de öldürülen terör örgütü PKK/PYD üyesi teröristlerin cenazesine katılıp gözyaşları dökmüştü. Akit'e konuşan İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen, şunları dile getirdi:



Timsah gözyaşları döküyorlar

“Terörist cenazesine katılan, ‘Peygamber Ocağı' dediğimiz ordumuza hakaret eden parti mensuplarına tek bir laf söylemeyen Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerini hiç samimi bulmuyoruz. Onlara neden bir şey yapmadı? Neden herhangi bir ihraç talebinde bulunmadı. Bu ifadelerini hiç samimi bulmuyorum. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin karşısında timsah gözyaşları döküyorlar. Hiçbirimiz onlara inanmıyor.” Türkiye Harp Malulü Gaziler, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da, şunları ifade etti: “Biz terörist cenazesine katılan, HDP'yi destekleyen, öven her kim olursa olsun onun karşısındayız. Aynı şekilde ordumuza dil uzatanlarla ilgili işlem yapılmasını bekliyoruz. Kılıçdaroğlu, Ankara'da grup toplantılarında söylediklerini, Kayseri'nin duruşunu, milliyetçiliğini bildiği için gelip burda söyleyemiyor.”