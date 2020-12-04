KKTC resmen duyurdu: Sınır dışı edilecekler!

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ikinci dalgasıyla mücadele eden ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC)'de, Sağlık Bakanı Ali Pilli koronavirüse yönelik alınan yeni kararı duyurdu.



Konuya ilişkin önceki açıklamada, ülkeye 3 günlüğüne gelenlerin karantina kuralından muaf tutulacağı aktarılmıştı.



KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı son yaptığı açıklamada, 3 gün kuralına uymayanların ve vaktinde ülkeden çıkmayanların polis tarafından gözaltına alınacağı ve ülkeye bir daha alınmamak üzere ‘sınır dışı' edileceğini bildirdi.