Kansere karşı Türk doktordan gururlandıran buluş!

Sakarya Karasulu doğumlu Dr. Ali Ertürk'ün bilim dünyasında çok ses getiren çalışması ile ilk kez bozulmamış insan organları şeffaf halde incelenerek, haritaları çıkartabilecek. Bu haritalar 3D biyoyazıcılar sayesinde şablonları oluşturulacak ve gelecekte ihtiyaç duyulan kişinin kendi dokularından yeni bir organ yapılabilecek.

16 ülkeden 25 kişilik ekibiyle yaklaşık 6 yıldır yoğun bir çalışma yapan Nörobilimci Dr. Ali Ertürk, bu çalışmayla sadece kanser hastalığından koronaya kadar birçok ölümcül hastalıklar çare olmayı hedefliyor...

