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Kansere karşı Türk doktordan gururlandıran buluş!

Almanya'da yaşayan Türk bilim insanı Nörobilimci Dr. Ali Ertürk ve ekibi bilim dünyasını şaşırtan bir buluşa imza attı. Ertürk ve ekibi kanseri dedektif gibi tespit edip onunla savaşacak bir sistem üzerine çalışıyor. Bu çalışmayla sadece kanser değil koronaya kadar birçok hastalığa şifa bulunması planlanıyor.

Sağlık / 04 Aralık 2020 Cuma 14:06
Kansere karşı Türk doktordan gururlandıran buluş!
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Sakarya Karasulu doğumlu Dr. Ali Ertürk'ün bilim dünyasında çok ses getiren çalışması ile ilk kez bozulmamış insan organları şeffaf halde incelenerek, haritaları çıkartabilecek. Bu haritalar 3D biyoyazıcılar sayesinde şablonları oluşturulacak ve gelecekte ihtiyaç duyulan kişinin kendi dokularından yeni bir organ yapılabilecek.

16 ülkeden 25 kişilik ekibiyle yaklaşık 6 yıldır yoğun bir çalışma yapan Nörobilimci Dr. Ali Ertürk, bu çalışmayla sadece kanser hastalığından koronaya kadar birçok ölümcül hastalıklar çare olmayı hedefliyor...

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