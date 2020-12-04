İphone 12 Türkiye'de işte fiyatlar!

Apple’ın yeni iPhone modelleri iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, sonunda Türkiye’de satışa sunuldu.



IPHONE 12 TÜRKİYE SATIŞ LİSTESİ



Apple Türkiye, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun Türkiye çıkış tarihini açıkladı. iPhone 12 Mini ve Pro Max için bilgi vermedi. Ancak tüm modellerin Türkiye fiyatlarını da resmen duyurdu.



IPHONE 12 MINI



64 GB - 9,999 TL128 GB - 10,499 TL

256 GB - 11,499 TL



Renk seçenekleri: Beyaz, siyah, mavi, yeşil, kırmızı



IPHONE 12



64 GB - 10,999 TL

128 GB - 11,499 TL

256 GB - 12,499 TL



Renk seçenekleri: Beyaz, siyah, mavi, yeşil, kırmızı



IPHONE 12 PRO



128 GB - 14,999 TL

256 GB - 15,999 TL

512 GB - 17,999 TL



Renk seçenekleri: Grafit, gümüş, altın, mavi



IPHONE 12 PRO MAX



128 GB - 16,999 TL

256 GB - 17,999 TL

512 GB - 19,999 TL



Renk seçenekleri: Grafit, gümüş, altın, mavi

