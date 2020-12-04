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İphone 12 Türkiye'de işte fiyatlar!

Apple yeni amiral gemisi İphone 12 Pro'yu Türkiye'ye getirdi. İşte fiyatlar....

Teknoloji / 04 Aralık 2020 Cuma 21:39
İphone 12 Türkiye'de işte fiyatlar!

Apple’ın yeni iPhone modelleri iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, sonunda Türkiye’de satışa sunuldu.

IPHONE 12 TÜRKİYE SATIŞ LİSTESİ

Apple Türkiye, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun Türkiye çıkış tarihini açıkladı. iPhone 12 Mini ve Pro Max için bilgi vermedi. Ancak tüm modellerin Türkiye fiyatlarını da resmen duyurdu.

IPHONE 12 MINI

64 GB - 9,999 TL128 GB - 10,499 TL
256 GB - 11,499 TL

Renk seçenekleri: Beyaz, siyah, mavi, yeşil, kırmızı

IPHONE 12

64 GB - 10,999 TL
128 GB - 11,499 TL
256 GB - 12,499 TL

Renk seçenekleri: Beyaz, siyah, mavi, yeşil, kırmızı

IPHONE 12 PRO

128 GB - 14,999 TL
256 GB - 15,999 TL
512 GB - 17,999 TL

Renk seçenekleri: Grafit, gümüş, altın, mavi

IPHONE 12 PRO MAX

128 GB - 16,999 TL
256 GB - 17,999 TL
512 GB - 19,999 TL

Renk seçenekleri: Grafit, gümüş, altın, mavi

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