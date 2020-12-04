İphone 12 Türkiye'de işte fiyatlar!

Apple yeni amiral gemisi İphone 12 Pro'yu Türkiye'ye getirdi. İşte fiyatlar....
Apple’ın yeni iPhone modelleri iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, sonunda Türkiye’de satışa sunuldu.
IPHONE 12 TÜRKİYE SATIŞ LİSTESİ
Apple Türkiye, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun Türkiye çıkış tarihini açıkladı. iPhone 12 Mini ve Pro Max için bilgi vermedi. Ancak tüm modellerin Türkiye fiyatlarını da resmen duyurdu.
IPHONE 12 MINI
64 GB - 9,999 TL128 GB - 10,499 TL
256 GB - 11,499 TL
Renk seçenekleri: Beyaz, siyah, mavi, yeşil, kırmızı
IPHONE 12
64 GB - 10,999 TL
128 GB - 11,499 TL
256 GB - 12,499 TL
Renk seçenekleri: Beyaz, siyah, mavi, yeşil, kırmızı
IPHONE 12 PRO
128 GB - 14,999 TL
256 GB - 15,999 TL
512 GB - 17,999 TL
Renk seçenekleri: Grafit, gümüş, altın, mavi
IPHONE 12 PRO MAX
128 GB - 16,999 TL
256 GB - 17,999 TL
512 GB - 19,999 TL
Renk seçenekleri: Grafit, gümüş, altın, mavi