İBB'den zabıtanın seyyar satıcı kadının yumurtalarını kırmasıyla ilgili 'göstermelik' açıklama!

Esenyurt'ta zabıtanın yumurta satan kadınlara müdahalesiyle ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Bahse konu olayın daha detaylı araştırılması ve soruşturulması hususunda İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğü olarak muhakkik atanmıştır. Daire başkanlığımız süreci hassasiyetle takip edecektir. Mevzuata aykırı uygulama tespit halinde görevliler hakkında gerekli idari işlemler yapılacaktır" denildi.



Esenyurt'ta zabıta ekipleri müdahale ettikleri kadının sattıkları yumurtaları yere atınca çevredekiler tepki göstermişti.



İBB'den olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bahse konu olayın daha detaylı araştırılması ve soruşturulması hususunda İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğü olarak muhakkik atanmıştır. Daire Başkanlığımız süreci hassasiyetle takip edecektir. Mevzuata aykırı uygulama tespit halinde görevliler hakkında gerekli idari işlemler yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.