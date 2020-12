CHP yönetimi üç maymunu oynuyor! CHP'nin 'tekmeci' Başkan'ını kim koruyor?

CHP'li Fethiye İlçe Belediye Başkanı Alim Karaca'nın ilçedeki bir tatilcinin aracına zarar verip tehdit ve hakaretler savurması karşısında, CHP Yönetimi tarafından cezalandırılmaması sosyal medya kullanıcılarını da isyan ettirdi.







Ne olmuştu



29 Ağustos 2020 tarihinde Murat Çağlar Özbakır, arkadaşı E.Y'nin de içinde olduğu aracı ile Vestel kavşağı ışıklarına geldiği esnada, CHP'li Fethiye İlçe Belediye Başkanı Alim Karaca'nın aracı tarafından sıkıştırıldı. Korna ve selektörle yol isteyen CHP'li Başkan'ın aracına o esnada yol veremeyen Özbakır, ne olduğunu da tam anlayamarak aracı sağa çekti. CHP'li Başkan Karaca, beraberinde şoförü ve koruması ile birlikte tatilci Murat Çağlar Özbakır'ın aracını tekmeleyerek tehdit ve hakaretler savurdu. Yaşanan dehşet verici olay anı, Mobese kameraları tarafından da an be an kaydedildi.



CHP yönetimi sessiz



Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Buna göre; Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve şoförü hakkında 'mala zarar verme, hakaret, ve tehdit' suçlarından 2 yıl 7'şer aydan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Açılan davaya ve Mobese kamerası kayıtlarına rağmen CHP Genel Merkezi ise Başkan Karaca hakkındaki sessizliğini koruyor.



Sessizlik CHP'lileri de isyan ettirdi



Fethiye ilçesinde yaşanan ve mahkeme aşamasında olan olay; çoğunluğu TKP ile CHP'liler ve ateistlerden oluşan Ekşi Sözlük'te de gündem oldu. CHP'li Başkan ve korumalarının saldırdığı Murat Çağlar Özbakır'ın yakını olduğunu ifade eden bir Ekşi Sözlük Yazarı, '29 Ağustos 2020 Fethiye Belediye Başkanı rezaleti' başlığı ile yaşananları gündeme getirdi. Açılan başlığa onlarca yorum yapıldı.



'Üç maymunu oynuyorlar'



Özbakır'ın yakını olduğunu söyleyen Yazar, sözlerine şöyle başladı:



'Bahsedeceğim olay bir yakınımın başından geçen ve herhangi bir demokratik ülkede istifaya götürecek bir olayın nasıl görmezden gelindiğini, üç maymunun oynandığını, bazı siyasetçilerin vatandaşına verdiği değeri, Belediye Başkanı kendinden olunca nasıl kollandığını gösterecek arsızlığı anlatacaktır.'



'Hakkaniyetli yöneticilere ulaşır ümidi ile yazıyorum'



'Belki bu paylaşım hala vicdan sahibi, gerçekten bu ülkenin kurucu partisine gönül vermiş hakkaniyetli yöneticilerine ulaşır ümidi ile yazıyorum.' diyerek CHP'li olduğu ifade eden Yazar, 29 Ağustos'ta yaşananları şöyle anlattı:







Murat Çağlar Özbakır'ın bugün ifade edeceğini belirten Yazar, şunları söyledi:



'Evet şimdi aklınızda iki soru var , bir bu başlık niye bugüne kaldı? İki amaç ne? Başlık bugüne açıldı çünkü yakınım yarın ifade verecek hem de hakaretten. Böyle bir utanmazlık böyle bir arlanmazlık var. Hem darp et hem aracına zarar ver. Sonra da iftira at. Zaten Başkan Mobese kayıtları çıkmadan olayı yalanlamıştı. Foyası ortaya çıkınca şimdi de bu yola başvurmuş. Amacımız adaletin yerini bulması. Kim olursa olsun, bu yanına kalmamalı. Burası demokratik bir hukuk cumhuriyeti. Bence eğer CHP adaleti arıyorsa bu işin üstünü kapamasın. Yoksa adalet yürüyüşü yapmış onu yapmış bunu söylemiş faso fiso. Kendi partilisini kollayan partiye kim inanır. Neyse.'



