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CHP'deki taciz skandalında iddianame hazır!

CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A.'nın 20 yaşındaki D.A'yı taciz ettiği iddia edilmişti. Skandalın patlak vermesinin ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A hakkında 5 yıla kadar hapis istendi. Şüpheli kendini savunarak, suçlamaları reddetti.

Güncel / 04 Aralık 2020 Cuma 18:24
CHP'deki taciz skandalında iddianame hazır!

Son dakika haberi: CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A. hakkında 20 yaşındaki D.A. isimli genç kıza cinsel sarkıntılık yaptığı için başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, G.Ö.A. hakkında, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, genç bir kıza cinsel tacizde bulunduğu için G.Ö.A. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

''ASKERDEN YENİ GELDİM''

Soruşturmanın tamamlanması üzerine düzenlenen iddianamede, İstanbul Ümraniye'de 20 yaşındaki D.A. ve şüpheli G.Ö.A.'nın 21 Mart 2020 tarihinde G.Ö.A.'nın kullandığı araçla birlikte Ümraniye Dudullu Tepesi olarak bilinen yere gittikleri ve orada bankta oturup konuştukları belirtildi.
İddianamenin devamında ikilinin konuşmadan sonra geri dönmek için araca bindikleri ve şüpheli G.Ö.A.'nın askerden yeni geldiğini söyleyerek sözlü şekilde genç kızı taciz ettiğini, genç kızın rızası dışında ona sarılıp öptüğü ve 20 yaşındaki D.A.'nın da şüpheliyi kendinden uzaklaştırmak için ittiği kaydedildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Genç kızın kendisine tepki göstermesi sonucu şüpheli G.Ö.A.'nın D.A.'yı araçla evine bıraktığı belirtildi. G.Ö.A. iddianamede yer alan ifadesinde suçlamaları kabul etmediği anlatıldı. D.A.'nın yapılacak parti kongresindeki taleplerini yerine getirmediğine sinirlendiği için genç kızla birlikte araçla Dudullu Tepesi'ne gittiklerini ve araçta D.A.'ya yönelik cinsel suç işlemediğini söylediği aktarıldı.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık, G.Ö.A. hakkında "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin 15 gün kabulü veya reddi yönünde karar verilmesi bekleniyor.

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