USD (Alış - Satış) : 7,85 - 7,86 EURO (Alış - Satış) : 9,51 - 9,53

CHP'de patlak veren taciz skandalında yeni gelişme! Hem suçlu hem güçlü

CHP İstanbul il yönetiminin, Maltepe, Avcılar, Ümraniye ve Sultangazi’de partililerin cinsel istismar olaylarına göz yumması suçlamasıyla gündeme gelmesinin yankıları sürüyor. Gündeme oturan taciz-tecavüz skandallarında bu kadarına da pes dedirten bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Güncel / 04 Aralık 2020 Cuma 10:43
CHP'de patlak veren taciz skandalında yeni gelişme! Hem suçlu hem güçlü

CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem H, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları Yasin I. ve Özgür A'nın farklı tarihlerde ahlaksız tekliflerine maruz kaldığını gazetemize anlatmış ve 'Hepsine ilettim, partizanlıkla tacizlerin üstünü örttüler' demişti. Günlerdir konuşulan olayla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

DAVA AÇACAKMIŞ!

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür A'nın, Özlem H. hakkında 'aile saadetini bozma' suçundan dava açmaya hazırlandığı öğrenildi. Duruma tepki gösteren, Özlem H. 'Böyle bir adım atarak aslında bir itirafta bulunuyorlar. 'Bu olayı biz kabul ediyoruz' diyorlar… Yalanlarla durumu itibarsızlaştırma çabaları devam ediyor. Hem suçlular hem güçlüler' dedi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KUR'AN ALLAH'IN SÖZÜMÜDÜR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı