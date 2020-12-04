CHP'de patlak veren taciz skandalında yeni gelişme! Hem suçlu hem güçlü

CHP İstanbul il yönetiminin, Maltepe, Avcılar, Ümraniye ve Sultangazi’de partililerin cinsel istismar olaylarına göz yumması suçlamasıyla gündeme gelmesinin yankıları sürüyor. Gündeme oturan taciz-tecavüz skandallarında bu kadarına da pes dedirten bir son dakika gelişmesi yaşandı.
CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem H, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları Yasin I. ve Özgür A'nın farklı tarihlerde ahlaksız tekliflerine maruz kaldığını gazetemize anlatmış ve 'Hepsine ilettim, partizanlıkla tacizlerin üstünü örttüler' demişti. Günlerdir konuşulan olayla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.
DAVA AÇACAKMIŞ!
CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür A'nın, Özlem H. hakkında 'aile saadetini bozma' suçundan dava açmaya hazırlandığı öğrenildi. Duruma tepki gösteren, Özlem H. 'Böyle bir adım atarak aslında bir itirafta bulunuyorlar. 'Bu olayı biz kabul ediyoruz' diyorlar… Yalanlarla durumu itibarsızlaştırma çabaları devam ediyor. Hem suçlular hem güçlüler' dedi.