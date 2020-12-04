Bakan Soylu'dan sınıra güvenlik duvarı açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bakanlığımızca yürütülen Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırımızda 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışması bugün tamamlandı." dedi.



Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok zor coğrafi şartlara rağmen 2 yılda projenin bu aşamaya gelmesini sağlayan Ağrı Valiliğimizce, bu sürece büyük katkı sağlayan TOKİ ve yüklenicilerine, projenin hayata geçmesinde özveriyle gayret gösteren işçilerimize ve mühendislerimize; terör örgütünün tehditlerini bertaraf eden güvenlik görevlilerimize minnettarız." ifadelerini kullandı.



