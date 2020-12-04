Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı açıklaması!

2021 asgari ücret zammı için beklenen haber geldi. 7 milyon çalışanı direkt, dolaylı olarak ise Türkiye'deki tüm çalışanların maaşına etki eden yeni asgari ücret için ilk görüşmeleri bugün başladı. 2021 asgari ücret zammı her yıl olduğu gibi yine Aralık ayı sonunda belli olacak. Bilindiği üzere; Yeni asgari ücret, asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı gibi birçok konu başlığına da etki edecek. Öte yandan Asgari ücret görüşmeleri öncesi 'asgari ücret ne kadar olacak?' 'asgari ücret ne kadar?' gibi son dakika araştırmaları da öne çıktı.



ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret zam görüşmeleri öncesi açıklama yaptı ve 'Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum.' dedi. Türk-İş Geneş Başkanı Atalay da dün 'Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar.' demişti.



2021 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI İÇİN 5 PARAMETRE ÖNE ÇIKTI



Yeni asgari ücret zam pazarlığında son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken bu yılki görüşmelerde 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 parametrenin ön plana çıkacağı ifade ediliyor.



YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İLK TOPLANTI BUGÜN



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantı corona virüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda bugün çevrim içi yapılıyor.



Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlık edeceği toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediliyor.



YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELLİ OLUYOR



Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



ASGARİ ÜCRET NET NE KADAR



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.



TÜRK - İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET ZAM AÇIKLAMASI



Türk-İş Genel Başkanı Atalay asgari ücret zammı için, 'Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar. İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz.' ifadelerini kullandı.



BAKAN SELÇUK'TAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret tespit komisyonu toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, 'Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum.' dedi.