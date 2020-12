Araç sahipleri dikkat! 'EGEDES' yeni yılda 81 ilde uygulanacak

Sistemle, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçlar trafikte otomatik olarak, akışı da aksatmadan tespit edilecek. Egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmayan veya standartlara aykırı emisyona ve egzoz kaynaklı gürültüye neden olanlara bu yıl toplam 5 milyon 874 bin lira ceza kesildi



Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, motorlu taşıtlar, hava kirliliğine neden olan en büyük etkenler arasında yer alıyor. Bugün trafiğe çıkan ve her gün fazlalaşan araçlar hesaba katıldığında trafik kaynaklı kirliliğin önemi daha da artıyor. Türkiye'de trafiğe kayıtlı 23 milyon 965 bin 229 araçtan 18 milyon 523 bini egzoz emisyon ölçümüne tabi tutuluyor.



ARAÇLAR YILLIK VE 2 YILLIK PERİYODİK EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPMAKTADIR



Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği'ne göre, trafikte seyreden otomobiller, ilk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir, diğer motorlu taşıtlar ise ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir kez olmak üzere ölçüm istasyonlarında periyodik egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi tutuluyor.



Türkiye genelinde 1554 sabit ve 68 seyyar olmak üzere toplam 1622 aktif kayıtlı egzoz emisyon ölçüm istasyonunda 5 bin 870 ölçüm personeli görev yapıyor. Denetimler ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl müdürlükleri, Jandarma ve Emniyet birimleri tarafından gerçekleştiriliyor.



Çevre Kanunu gereğince egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 895 lira, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona yol açan motorlu taşıt sahiplerine 3 bin 791 lira idari ceza uygulanıyor. Yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültüye neden olan motorlu taşıt sahiplerine ise 4 bin 412 lira idari ceza veriliyor.



BU YIL 5 MİLYON 874 BİN LİRA CEZA KESİLDİ



Bu kapsamda egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmayan veya standartlara aykırı emisyona ve egzoz kaynaklı gürültüye neden olanlara bu yıl toplam 5 milyon 874 bin lira ceza kesildi. Bakanlık, hava kirliliğine karşı başlattığı seferberlikte yeni yılda, yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor.



EGZOZ ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ (EGEDES) 81 İLDE HİZMETE GİRECEK



Savunma Sanayii Başkanlığı ile protokol imzalayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi'ni (EGEDES), ASELSAN ile birlikte 81 ilde hizmete alacak. 5 milyon lira proje bedeliyle imzalanan protokol kapsamında, cihazların son testleri ekiplerce gerçekleştirildi. Cihazların dağıtımı, montajı ve personel eğitimleri için takvim belirlendi.,



YENİ UYGULAMA EGEDES 81 İLDE UYGULANMAYA BAŞLAYACAK



Bakanlık yeni yılın ilk yarısı sonunda her şehre bir plaka tanıma cihazı teslim ederek, EGEDES uygulamasını 81 ilde başlatacak. Sistemle egzoz muayenesi yaptırılmayan araçlar trafikte, otomatik olarak, akışı da aksatmadan tespit edilecek.



Buna göre, yol kenarında ve seyir halindeyken cihazla yoldan geçen araçların plakaları okunacak, internet üzerinden egzoz sistemine bağlanarak ölçüm yaptırıp yaptırmadığı anında sorgulanacak ve birkaç saniyede araç görüntüsüyle beraber rapor oluşturulacak.



Böylece görevli denetim personeli sayısı da ciddi oranda azaltılmış olacak. Bakanlık ayrıca sistemin işleyişi, denetim usul ve esasları ile ilgili mevzuat çalışmalarında sona geldi. Mevcut yönetmeliği revize eden Bakanlık, sistemi yönetmeliğe de dahil edecek.



EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ FİYATI



Egzoz emisyon ölçümü fiyatı 2020 yılı için 80 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, 1 Ocak 2020'den itibaren uygulanmaya başlanmış olup, Tüvtürk istasyonlarında yapılan ölçümler için geçerlidir. Tüvtürk dışında pek çok yetkili serviste de egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır.