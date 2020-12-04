AK Partili vekilin tokat gibi sözlerine Kaftancıoğlu'ndan pişkin cevap

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, aynı kafede çalıştığı kadına tecavüz ettiği için tutuklandı. 23 Kasım'da Kartal'daki İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran mağdur kadın, Umut Karagöz'ün kendisine şiddet uygulayarak tecavüz ettiğini belirtti.



AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bu skandallara sessiz kalmasına tepki göstererek, “Tecavüzden tutuklanan CHP Maltepe İlçe Bşk Yrd'nı protesto etmek isteyenlere Canan Kaftancıoğlu izin vermemiş. Her fırsatta Kadın Hakları konusunda ahkam kesenler, söz konusu kendi tecavüzcüleri olunca olayı örtbas etmeye çalışıyor” mesajını paylaştı.







CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, “Ne mutlu ki partimizin Kadin konusundaki tavrı nettir. Anında gereğini yaparken bir yandan da mağdurun psikolojisini anlar, travmasını katlayarak artıracak işler yapmaz ve mağdurun haklı taleplerine olması gereken hassasiyeti göstererek daha fazla mağdur olmasına vesile olmaz. Kadın kimliğinizle bu süreçlerde en dikkat etmemiz gereken şeylerden birinin de mağduru daha fazla travmatize etmeyecek işlerden kaçınmak olacağınızı hissedeceğinizi düşündüğüm için yazıyorum. Kimi erkeklerin anlamakta zorlandığı bu hususu biz kadınlar anlayabiliriz ancak” açıklamasında bulundu. Kaftancıoğlu'nun bir mağdura tepkisel destek verilmesinin daha faydalı olacağını görmezden gelerek onu üzmemek için sessiz kaldığını ima etmesi ağızları açık bıraktı.



'Pişkinliğin bu kadarı'



AK Parti Milletvekili Serap Yaşar da Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi. Kaftancıoğlu'nun Fatma Aksal'a verdiği cevabı eleştiren Yaşar, “Kadın kimliğinizle' akıl vereceğinize işinizi yapın ve suçluyu korumaktan vazgeçin. Pişkinliğin bu kadarı!” diye yazdı.



CHP'li Başkan Kaftancığlu ise şöyle yanıt verdi:



“Adınızın önünde Av. ifadesi olduğu için sormak durumundayım. Yargıya teslim edilmiş ve yargı süreci devam eden failin korunduğuna dair nasıl bir hukuksal dayanağınız var? Twitinizin seviyesi ise partinizin yargıya, kadına ve siyasete yaklaşımının tipik örneği.. Üzüldüm adınıza:( '







