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Yeni yıla saatler kala İstanbul kalabalığı!

2020 yılını geride bırakmaya artık saatler kaldı. İstanbul'da yılbaşına saatler kala metrobüs ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. Trafik neredeyse durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluğun yüzde 60'lara kadar arttığı görüldü. Öte yandan Eminönü'nde sokağa çıkma kısıtlamasına az bir süre kala vatandaşlar burada bulunan işyerlerinden alışveriş yaptı. Eminönü'ndeki yılbaşı yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Yaşam / 31 Aralık 2020 Perşembe 16:19
Yeni yıla saatler kala İstanbul kalabalığı!

Türkiye genelinde yılbaşı nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, metrobüs ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Öğle saatlerinde resmi tatilinin başlaması nedeniyle işlerinden ve yılbaşı alışverişi yapmak için trafiğe çıkan sürücüler D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Trafik neredeyse durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluğun yüzde 60'lara kadar arttığı görüldü.

EMİNÖNÜ'NDE ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU

YENİYILA saatler kala Eminönü'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluk havadan da görüntülendi. 2020'nin son saatlerinde Eminönü Meydanı'nda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Sokağa çıkma kısıtlamasına az bir süre kala vatandaşlar burada bulunan işyerlerinden alışveriş yaptı.

Eminönü'ndeki yoğunluk havadan da görüntülendi.

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