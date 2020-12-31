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WhatsApp hesabınız tehlikede! Bunu sakın...!!!

Dünyanın önde gelen mesajlaşma yazılımlarından WhatsApp, milyonlarca kullanıcının iletişimde kalmasını sağlıyor. Diğer yandan WhatsApp kullanıcılarının hesaplarını ele geçirmek için kullanılan akıl almaz yöntemler de bulunuyor. İşte WhatsApp hesaplarının çalınmasına neden olan yeni dolandırıcılık yöntemi...

Teknoloji / 31 Aralık 2020 Perşembe 00:50
WhatsApp hesabınız tehlikede! Bunu sakın...!!!

WhatsApp'ta hızla yayılan bir dolandırıcılık dalgası, kullanıcıların hesaplarını tehlikeye sokuyor. Bir arkadaşınızdan gelen mesaj üzerine size WhatsApp'tan gelen SMS'teki kodu paylaşmanızla birlikte hesabınız otomatik olarak ele geçiriliyor. Dolandırıcılık yöntemi şu şekilde işliyor:

Kullanıcının telefonuna bir SMS geliyor ve bu SMS, WhatsApp'ın ilk kurulumunda size gelen doğrulama SMS'i ile aynı. Yani mesaj doğrudan WhatsApp'tan geliyor. Kullanıcı ise herhangi bir WhatsApp işlemi yapmadığı halde gelen mesaja anlam vermeye çalışıyor ama işin içinden çıkamıyor. Tam bu noktada kullanıcıya bir arkadaşı mesaj atıyor ve şu satırlara yer veriyor:






'Merhaba, kusura bakmayın, size yanlışlıkla SMS ile 6 haneli bir kod gönderdim, lütfen bana iletebilir misiniz? Acildir.'

Kullanıcı arkadaşıyla kendisine gelen SMS'teki kodu paylaştığı anda ise WhatsApp hesabı başkasının eline geçmiş oluyor. Öylesine hızla yayılan bir yöntem ki, pek çok kişi bu sahte mesajlar yüzünden mağdur olmaya başlamış durumda.

Arkadaşınızın da WhatsApp hesabının hack'lenme durumu söz konusu olduğundan kesinlikle bu tip mesajlara itibar edilmemesi gerekiyor. WhatsApp'ın doğrulama kodu sadece size özeldir ve asla bir başkasıyla paylaşmayın.

Aksi halde WhatsApp hesabınızı geri almanız hayli zor ve daha da kötüsü tüm özel mesajlaşmalarınız deşifre olabilir.

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