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Ünlü sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti

Ünlü sosyal medya fenomeni Tibet’te 20 Aralık'ta bir buzul şelalesini araştırırken ortadan kaybolmuştu. "Glacier Bro" lakaplı Çinli sosyal medya fenomeni ve çevreci Wang Xiangjun'un, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ünlü fenomenin öldüğü duyuruldu.

Dünya / 31 Aralık 2020 Perşembe 10:19
Ünlü sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti

'Glacier Bro' lakaplı Çinli sosyal medya fenomeni ve çevreci Wang Xiangjun'un, Tibet'te buzul şelaleye tırmanırken düşerek öldüğü tahmin ediliyor. Xiangjun, buzulları araştıran ve çekimler yapan bir çevreci olarak biliniyordu.

ÖLDÜĞÜ AÇIKLANDI

Tibet'te 20 Aralık'ta bir buzul şelalesini araştırırken ortadan kaybolan, 'Glacier Bro' lakaplı Çinli sosyal medya fenomeni ve çevreci Wang Xiangjun'un, sosyal medya hesabından Cumartesi günü yapılan açıklamada ünlü fenomenin öldüğü duyuruldu.

Wang Xiangjun'un Tibet'in kuzeyindeki Lhari ilçesinde bir buzul şelalesine tırmandığını ve bu sırada kaza geçirdiği açıklandı. Yetkililerin, Wang Xiangjun'un cansız bedenini aradığı belirtildi.

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