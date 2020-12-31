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Mehmetçik'ten duygulandıran yeni yıl mesajı!

Mehmetçilkten duygulandıran yeni yıl mesajı geldi. Milli Savunma Bakanlığının yaptığı videolu paylaşımda, yurt içi ve dışında görev yapan, yeni yıla görev başında girecek Mehmetçiğin "Mutlu yıllar Türkiye'm" mesajları yer aldı.

Güncel / 31 Aralık 2020 Perşembe 19:44
Mehmetçik'ten duygulandıran yeni yıl mesajı!
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Mehmetçilkten duygulandıran yeni yıl mesajı geldi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) yaptığı videolu paylaşımda, yurt içi ve dışında görev yapan, yeni yıla görev başında girecek Mehmetçiğin 'Mutlu yıllar Türkiye'm' mesajına yer verildi.

'CANIMIZDAN ÇOK SEVDİĞİMİZ ASİL MİLLETİMİZE YENİ YIL MESAJI VAR'

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında kahramanca ve fedakarca görev yapan, yeni yıla görev başında girecek olan kahraman Mehmetçiklerimizden canımızdan çok sevdiğimiz asil milletimize yeni yıl mesajı var. Yeni Yılın Kutlu Olsun Türkiye'm.' ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinde görev yapan Mehmetçik, yeni yıl mesajı verdi.

Mesajda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'al bayrağın gölgesinde, milletin emrinde' vatani görevini sürdürdüğü, hem Türkiye'de hem de dünyada barışın teminatı için mücadelenin devam ettiği belirtilerek, denizde, karada ve havada askerlerin görev yerinde olduğu vurgulandı.

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