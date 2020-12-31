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Kamu işçilerine ödenecek ikramiyelerin tarihi belli oldu

Kamu işçilerine ödenecek ikramiyelerin tarihi belli oldu. Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı kararına göre kamu işçilerine ikramiyenin ilk yarısı 29 Ocak'ta ödenecek. İkramiyenin ikinci yarısı ise 11 Mayıs'ta ödenecek. Yeraltı maden işçilerine ikramiye ödemesi ise 24 Aralık'ta yapılacak.

Ekonomi / 31 Aralık 2020 Perşembe 09:17
Kamu işçilerine ödenecek ikramiyelerin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı kararına göre kamu işçilerine ikramiyenin ilk yarısı 29 Ocak'ta ödenecek. İkramiyenin ikinci yarısı ise 11 Mayıs'ta ödenecek. Yeraltı maden işçilerine ikramiye ödemesi ise 24 Aralık'ta yapılacak.

Kamuda çalışan işçilere verilecek tediye tarihleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlendi. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, ilave tediyenin birinci yarısının 29/01/2021, diğer yarısının 11/05/2021 tarihinde ödenmesine, yer altı işlerinde çalışanlara ise ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.

Recep Tayyip Erdoğan

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