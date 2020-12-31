Kağıt fabrikasında büyük yangın!

Alınan bilgiye göre, Muratbey Merkez Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi'ndeki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Farklı merkezlerden gelen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.