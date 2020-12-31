İçişleri Bakanlığından yılbaşı tedbirlerine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığından yılbaşı tedbirlerine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakanlık, 'Yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında kontroller yapılacak' dedi.



DENETİMLERDE 208 BİN 139 KOLLUK PERSONELİ GÖREV ALACAK



İçişleri Bakanlığı, 'Bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak' ifadelerini kullandı.